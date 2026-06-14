Balotaje UNCuyo: Gabriel Fidel apuesta a un "nuevo modelo" de universidad y dejar la "hipocresía" política

A diez días del balotaje que definirá quién conducirá la Universidad Nacional de Cuyo durante los próximos cuatro años, el candidato de Sumar Universidad, Gabriel Fidel, endureció su discurso y planteó que la casa de estudios debe dejar atrás una etapa de confrontación y politización para dar paso a un nuevo ciclo institucional.

Insultos y manotazos: Cornejo votó en las elecciones de la UNCuyo en medio de un caos

La UNCuyo irá a balotaje: Gabriel Fidel se impuso en las elecciones y enfrentará a Adriana García

Luego de imponerse en la primera vuelta con e l 37% de los votos , ocho puntos por encima de Adriana García , de Encuentro Plural , el dirigente aseguró que la UNCuyo enfrenta el desafío de recuperar el pluralismo, fortalecer su vínculo con la sociedad y adaptarse a un contexto de cambios acelerados.

"Estamos de acuerdo en que hay un fin de ciclo", afirmó Fidel al analizar el escenario universitario tras las elecciones del pasado 10 de junio.

Sin embargo, diferenció su propuesta de la que encarna García y sostuvo que la discusión no debe centrarse únicamente en un recambio de autoridades, sino en la construcción de una nueva etapa para la institución.

"Venimos diciendo hace mucho tiempo que a la universidad hay que sacarla de ese ciclo de confrontación, de demasiada politización y de un tiempo largo donde no ha habido un reencuentro de la comunidad", señaló.

Gabriel Fidel - UNCuyo El vicerrector, Gabriel Fidel, se impuso en las elecciones de la UNCuyo, pero deberá ir a segunda vuelta.

El mensaje de las urnas

Fidel consideró que la primera vuelta dejó una señal clara por parte de los distintos claustros universitarios. A su entender, el resultado reflejó la voluntad de construir una universidad más diversa y abierta a distintas miradas.

"Claramente el electorado pide diversidad. Si hubiera querido que alguien ganara en primera vuelta, lo hubiera hecho", sostuvo el actual vicerrector.

El candidato destacó además el nivel de participación registrado en los comicios, donde más de 20.000 personas emitieron su voto, una cifra superior a la de las elecciones de 2022.

"Fueron unas elecciones muy importantes. Participó mucha gente. La universidad demostró que está viva y que a nuestros claustros les interesa el futuro de la institución", expresó.

De cara a la segunda vuelta, aseguró que continuará recorriendo facultades y dialogando con estudiantes, docentes, graduados y personal de apoyo académico. También anticipó que buscará incorporar aportes de los sectores que acompañaron a las fórmulas de Javier Ozollo e Ismael Farrando, quienes salieron terceros y cuartos, respectivamente.

"Ellos también recogieron una gran cantidad de votos. Hay gente de nuestra comunidad que por algo los votó y queremos escuchar qué tienen para decir", afirmó.

Gabriel Fidel - María Flavia Filippini Gabriel Fidel y María Flavia Filippini, la fórmula de Sumar Universidad. Prensa de Sumar Universidad.

“Basta de política”: el objetivo de Fidel

Uno de los conceptos más fuertes que dejó Fidel durante sus intervenciones públicas fue su crítica a la excesiva politización de la vida universitaria.

El candidato de Sumar de Universidad consideró que la UNCuyo debe concentrar sus energías en los desafíos académicos y científicos que enfrenta el sistema universitario y abandonar discusiones que, según planteó, poco aportan al desarrollo institucional.

"La universidad tiene que decirle basta a la política y dejar de hablar de cosas que no tienen nada que ver con una institución que hoy tiene que pensar en transformación educativa, investigación con impacto y vinculación con la sociedad", afirmó.

En esa línea, sostuvo que la casa de estudios debe enfocarse en la agilización de sus carreras, la mejora de las trayectorias estudiantiles, el fortalecimiento de la investigación y la generación de mayores vínculos con el mundo productivo.

"La UNCuyo tiene que estar sentada en la mesa de las grandes universidades del mundo", señaló.

Una universidad conectada con el siglo XXI

Fidel también planteó diferencias con otras visiones sobre el futuro de la institución y defendió la necesidad de impulsar cambios que permitan una mayor inserción de los graduados en el mercado laboral.

Según indicó, una parte importante del electorado, particularmente en facultades vinculadas a las ingenierías, expresó durante la elección la necesidad de avanzar hacia modelos académicos más ágiles y conectados con las transformaciones globales.

"Hay una parte de la universidad que está pidiendo ir por lo nuevo, llevar a la universidad al siglo XXI y conectarla con el mundo para que deje de ser una burbuja encerrada en sí misma", afirmó.

Para el candidato, la defensa de la universidad pública no debe ser incompatible con la innovación institucional ni con los procesos de modernización que exige el contexto actual. Por eso resumió su propuesta en cuatro conceptos: "defender, innovar, reformar y resguardar".

Gabriel Fidel UNCuyo

Diversidad, autonomía y balotaje

En otro tramo de sus declaraciones, Fidel también se refirió a la relación entre universidad y política partidaria. Lejos de cuestionar la participación política de los distintos sectores, sostuvo que el problema no radica en las afiliaciones sino en la falta de transparencia respecto de ellas.

En ese contexto, cuestionó a quienes, según su visión, buscan presentarse como independientes pese a tener vínculos partidarios evidentes.

"Soy afiliado radical desde hace 40 años. Adriana García también tiene que decir que está ligada al peronismo, que tiene a dirigentes como Carlos Ciurca a su lado. Es la cuarta vez que se presenta como la cara del peronismo. Y eso no tiene nada de malo", afirmó.

El candidato sostuvo que el problema no es la pertenencia política de quienes participan en la vida universitaria, sino la falta de sinceridad al momento de reconocer esas vinculaciones.

"Lo que está mal es pretender no tener afiliación partidaria y venderse como independiente. Eso es hipocresía", agregó.

En la misma línea, insistió en que la clave pasa por preservar la autonomía institucional. "La diversidad es una gran herramienta para construir autonomía. La Universidad debe recuperar la conformación de gabinetes diversos, cosa que se perdió hace algunos años", señaló.

De esta manera el actual vicerrector tiene pensado encarar la recta final hacia el balotaje del próximo 23 de junio, donde buscará transformar la ventaja obtenida en la primera vuelta en la victoria definitiva.

"Queremos seguir sumando, no amontonar. Sumar gente detrás de este proyecto de universidad", concluyó Fidel.