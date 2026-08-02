2 de agosto de 2026 - 16:40

Caso $LIBRA: transferencias de Hayden Davis apuntan a una financiera vinculada a Mauricio Novelli

Una investigación periodística reveló que Hayden Davis transfirió más de US$5 millones tras reunirse con Javier Milei y que los fondos terminaron vinculados a una financiera asociada al lobista Mauricio Novelli, en el marco del caso $LIBRA.

Caso $LIBRA: el empresario estadounidense Hayden Davis junto a Milei.

Caso $LIBRA: el empresario estadounidense Hayden Davis junto a Milei.

Foto:

Twitter Hayden Mark Davis
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La investigación sobre el caso $LIBRA sumó nuevos elementos luego de que una publicación de La Nación revelara que el empresario Hayden Davis transfirió más de US$5 millones tras mantener una reunión con el presidente Javier Milei. Además, siguiendo el reporte, el recorrido de esos fondos conduce a una financiera vinculada al lobista Mauricio Novelli.

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Según la investigación periodística, los movimientos comenzaron el 30 de enero de 2025, después del encuentro entre Davis y Milei en la Casa Rosada. Ese mismo día, y luego de que el mandatario publicara en la red social X que Davis lo asesoraba, el empresario envió US$1.015.000 a la cuenta de Orlando Mellino, un jubilado de 78 años.

Días más tarde, el 3 de febrero, Davis realizó una segunda transferencia por US$4 millones a Camilo Rodríguez Blanco, un trader colombiano vinculado a la misma estructura financiera ubicada sobre la Avenida del Libertador, en Vicente López.

Javier Milei junto a Mauricio Novelli, investigado en el caso $LIBRA.

Javier Milei junto a Mauricio Novelli, investigado en el caso $LIBRA.

De acuerdo con la publicación, ambos receptores están relacionados con Diego Mellino, hijo de Orlando, socio de la financiera junto a Eric Feldsztejn y Darío Rozental. El nexo entre todos ellos sería Mauricio Novelli, quien mantenía vínculos con Davis y cuya academia de trading, N&W Professional Traders, contó con la participación de Milei como docente antes de llegar a la Presidencia.

Las pruebas incorporadas a la investigación

La nota también señala que la Justicia obtuvo información del teléfono celular de Novelli, entre ella audios con instrucciones para retirar dinero de la financiera y una grabación en la que menciona separar US$2.000 para entregárselos a "la secretaria de Milei".

Además, se menciona una nota informal hallada en el dispositivo que describiría un presunto acuerdo por US$5 millones a cambio del respaldo presidencial al proyecto, con un desembolso inicial de US$1,5 millones cuando Milei anunciara públicamente a Davis como su asesor.

Siempre según la investigación de La Nación, las fechas y los montos coincidirían con los movimientos de fondos detectados en la causa. También se indica que el 4 de febrero, un día después de las principales transferencias, Novelli fue visto ingresando con bolsos a cajas de seguridad del Banco Galicia.

Hasta el momento, Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco no fueron citados a declarar por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, aunque figuran como beneficiarios de las transferencias que forman parte de la investigación.

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