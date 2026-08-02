Milei reveló que ya tiene definido a su compañero de fórmula para buscar la reelección en 2027

Javier Milei confirmó que ya eligió a la persona que lo acompañará como candidato a vicepresidente en las próximas elecciones, aunque “evitó revelar su identidad” . Su relación con Victoria Villarruel se rompió apenas comenzó la gestión, por lo que analizó con tiempo a su próximo compañero de fórmula.

Kicillof acusó a Milei de usar a las provincias como "rehenes" para asegurar su reelección

La definición la hizo durante una entrevista brindada al Diario Río Negro, en la que también habló sobre los principales proyectos políticos y económicos de su gestión.

En la misma conversación, el mandatario volvió a insistir en la eliminación de las PASO y sostuvo que representan un gasto innecesario para el Estado. Según afirmó, las primarias cuestan unos 250 millones de dólares al año y deberían ser reemplazadas por mecanismos internos de cada partido.

“Tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento” , expresó Milei al ser consultado sobre la estrategia electoral del oficialismo.

Respecto al sistema de internas, agregó: “Desde incluso antes de ser presidente estoy en contra. No cumplen ninguna función real más que gastar la plata del contribuyente en internas de los partidos que deberían resolver puertas adentro. Nuestra vocación es eliminarlas y esperamos que el Congreso acompañe”.

Qué dijo sobre las personas que no notan cambios en su bolsillo

En el plano económico, el jefe de Estado proyectó un ciclo prolongado de expansión y aseguró que las reformas encaradas por su administración permitieron romper años de estancamiento macroeconómico.

“Logramos y defendimos a rajatabla el superávit fiscal, bajamos la inflación, sacamos el cepo y las reservas se recomponen, mientras reconstruimos la credibilidad argentina pagando todas y cada una de nuestras obligaciones”, remarcó Milei.

Ante la consulta sobre el impacto de estas medidas en la vida cotidiana de la ciudadanía, analizó: “Producto de lo que ya hemos hecho, la actividad económica y el PBI rompieron su techo histórico, y vamos a tener tres años seguidos de crecimiento por primera vez en 15 años. Es normal que aún haya argentinos que no perciben en su bolsillo esta tendencia de mejora”.

“Arreglar en dos años lo que se rompió en un siglo lleva tiempo, y no le vamos a mentir a la gente con atajos. Estamos poniendo a la Argentina de pie, pero paso a paso, haciendo los deberes”, añadió.

Reforma del Banco Central: “Que no dependa de quien gobierne”

Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo situó a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) como la principal prioridad legislativa del Gobierno para este semestre, con el objetivo de dotar de blindaje técnico a la entidad y prohibir de forma expresa la emisión monetaria para asistencia fiscal.

“Es la reforma más importante que vamos a impulsar en el Congreso en los próximos meses. No alcanza con haber saneado el balance del Banco Central si la próxima gestión populista puede volver a prender la maquinita y sumir a los argentinos nuevamente en un infierno inflacionario. Por eso la misión única de preservar el valor de la moneda y la prohibición expresa de financiar al Tesoro tienen que quedar escritas en la ley, no depender de la voluntad de quien gobierne”, argumentó.

En esa línea, puntualizó: “Necesitamos blindar a los Presidentes del BCRA de ser removidos del poder de turno, que siempre es caprichoso”.