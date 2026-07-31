La administración pública redujo casi 70.000 puestos de trabajo desde que asumió Javier Milei

Desde que Javier Milei asumió la Presidencia, se redujeron casi 70.000 empleos públicos, según los datos del informe sobre la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Solo en junio se eliminaron 1.656 puestos, mientras que en el primer semestre la reducción alcanzó los 7.148 empleos, según datos del Indec.
Desde que Javier Milei asumió la Presidencia, se redujeron casi 70.000 empleos públicos, según los datos del informe sobre la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Desde diciembre de 2023 se contabilizaron 341.465 empleos públicos, mientras que en junio se registraron 271.696. De esta manera, son 69.769 los puestos que se perdieron en el sector público, en línea con la política de “motosierra” que mantiene el Gobierno, según detalló la Agencia Noticias Argentinas.
Particularmente en junio se perdieron 1.656 puestos de empleo, lo que significó una contracción de 0,6% contra mayo y 6% contra el mismo mes del último año (reducción de 17.477 empleos).
-Administración centralizada: pasó de 38.452 a 37.884 empleados, 0,7% mensual menos.
-Administración descentralizada: se redujo 0,6% y pasó de 112.103 a 111.381 empleados.
-Administración desconcentrada: el único sector que subió durante el sexto mes del año. Cerró junio con 21.187 empleados, 0,4% más que en mayo. Ganó 76 puestos de trabajo.
-Otros entes: pasó de 13.823 a 13.750, lo que implicó una reducción de 0,5%.
En cuanto a empresas y sociedades del Estado, se eliminaron 369 puestos de trabajo en relación a mayo (-0,4%) y 4.848 contra junio de 2025 (-4,5%).
Así, el primer semestre cerró con una caída de 7.148 puestos de trabajo, lo que representó una contracción de 2,56%.
El recorte de personal más drástico en términos porcentuales durante el último período se registró en el sector de los medios de comunicación y contenidos públicos. La firma Contenidos Públicos S.E. encabezó la lista de reducciones al sufrir una contracción del 10,4% en su personal en tan solo un mes, quedando con una plantilla de 103 empleados.
En una línea similar, Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA S.E.) experimentó una reducción del 6,2% en su nómina, alcanzando los 1.986 trabajadores, mientras que la Agencia de Publicidad del Estado S.A.U. (APE SAU) registró un descenso del 1,2%, ubicándose en 171 agentes.
En el ámbito educativo y de servicios postales, los ajustes mantuvieron un ritmo constante. La empresa Educar S.A.U. redujo su equipo en un 1,2% mensual, contabilizando 170 empleados al cierre del reporte. En paralelo, el Correo Argentino continuó recortando posiciones al registrar una baja del 1,0% en su plantilla en un solo mes, manteniendo un total de 11.319 trabajadores.