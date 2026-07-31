Mercedes Marcó del Pont en Aconcagua Radio: "El gobierno busca blindar un modelo que da la espalda a la producción y al trabajo"

En el marco del debate por los proyectos de reforma de la carta orgánica del Banco Central y las iniciativas fiscales anunciadas por el presidente Javier Milei en cadena nacional, la economista y expresidenta de la entidad monetaria, Mercedes Marcó del Pont , dialogó con Aconcagua Radio .

Durante la entrevista, la exfuncionaria rechazó las acusaciones presidenciales sobre el uso de las reservas en 2010, defendió las modificaciones normativas realizadas durante su gestión en 2012 y analizó críticamente el rumbo económico actual.

—El presidente Milei dijo textualmente que en el 2010, con el motivo de la creación del Fondo del Bicentenario, Cristina Kirchner y usted le habían robado al Banco Central 10.000 millones de dólares. ¿Qué aclaración tiene para hacer sobre esto?

—Es inasible el discurso de ayer, no solamente por las cifras sino sobre todo por los exabruptos y las injurias a las que nos tiene habituados el presidente de la Nación... Fue parte de una de una estrategia que se inició en el año 2005, cuando se cancela la deuda con el Fondo Monetario Internacional... En realidad, está hablando de algo de las iniciativas más virtuosas que tuvo el gobierno del Kirchner, es decir, dejar al país absolutamente desendeudado en el año 2015.

—Esta reforma de la carta orgánica por un lado habla del del tema de las reservas, habla del financiamiento del tesoro por adelanto transitorio, pero también habla del mandato del Banco Central... Lo que faculta al Banco Central y la reforma que hicimos en el 2012 que este gobierno no está utilizando, son las facultades para intervenir en las condiciones del crédito y en la caja de interés... Yo creo que eso es dejar blindado un modelo que da la espalda a los de la mayoría, de la producción, del mercado interno.

—¿Cómo evalúa la situación de la inflación y la emisión bajo la actual gestión?

—La verdad es que este gobierno desde que asumió está transfiriendo cero al tesoro, porque el ajuste lo está haciendo la gente, el gasto público, pero la inflación es más alta, es más alta que la que dejó Cristina, medido por el Congreso de la Nación... Hoy la inflación en la Argentina es más alta que la que dejó el gobierno de Cristina en el 2015.

—¿Qué opina sobre el proyecto de 'grilletes fiscales' para penalizar el déficit deficitario recurrente?

—Yo recordaría lo que fue la ley del déficit cero, usted no recuerda el gobierno De la Rúa que pasó a hacer pasar ser papel mojado... Por ley no se puede definir cuestiones que tienen que ver con una dinámica mucho más compleja para el funcionamiento de la economía... Es pensar que un instrumento que es la política fiscal, que en algún momento podrá ser superavitaria, en otros momentos podrá ser deficitaria en función de las necesidades de la coyuntura y de los contextos.

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