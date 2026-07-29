Aconcagua Radio: estudio científico indaga sobre el impacto del viento Zonda en la salud de los mendocinos

En una entrevista brindada a Aconcagua Radio , la neuróloga Andrea Marengo brindó detalles sobre un novedoso estudio científico que busca descifrar cómo afecta el viento Zonda a la salud de las personas, específicamente en relación con los dolores de cabeza.

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La iniciativa, que inicialmente estaba orientada a la población de la zona Este de Mendoza (San Martín, Junín y Rivadavia), se ha ampliado a toda la provincia debido al alto interés de la comunidad en participar.

La idea de la investigación surgió tras observar la recurrencia de consultas médicas durante los días de Zonda. “Empezamos a observar que sobre todo los días de guardia, en ese momento me encontraba en Uspallata, los días de guardia que corría viento Zonda , más allá de la intensidad con la que corriera el viento, la guardia del hospital tenía muchísimas consultas por cefaleas ”, explicó Marengo .

El objetivo principal es plasmar científicamente lo que para muchos mendocinos es una certeza cotidiana. “Lo que intentamos determinar es si nuestro viento nos produce dolor de cabeza , como todos sabemos... Ahora lo que estamos tratando es de plasmarlo científicamente . ¿ Cuánto nos produce dolor de cabeza ? ¿Con qué variables del viento nos produce el dolor? ¿Cuando aumenta la velocidad, cuando disminuye más la presión atmosférica a determinado punto, cuando está más seco, más húmedo, la temperatura que tiene ese viento?", detalló la especialista.

La participación en el estudio es voluntaria, gratuita y está dirigida a personas de entre 18 y 65 años .

Cómo es el estudio científico

El proceso consiste en aceptar un consentimiento informado y responder un cuestionario inicial de cinco minutos sobre sus dolores de cabeza y medicación.

Posteriormente, durante un mínimo de 30 días (dentro de un marco de tres meses que dura el estudio), los participantes recibirán una breve encuesta diaria a partir de las 20 para reportar si tuvieron dolor de cabeza, su intensidad (en una escala de 0 a 10) y la hora de máxima molestia.

Respecto a los plazos para conocer los resultados, Marengo estimó: “Calculamos los tres meses son de recolección de datos y después se estima... hacer seis meses de análisis de los datos obtenidos. O sea que hablamos de al menos nueve meses”.

Quienes deseen sumarse pueden inscribirse enviando un mensaje de WhatsApp al número 261-772-7748.

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