Zonda y fuerte turbulencia obligaron a desviar vuelos en el aeropuerto de Mendoza

Las corrientes de turbulencia en altura, asociadas al viento Zonda , alteraron este lunes la operación del aeropuerto El Plumerillo , en Mendoza, ya que obligaron a suspender de manera preventiva varios arribos durante varias horas, lo que provocó desvíos y cancelaciones de vuelos programados para la mañana.

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Alertan hoy por viento Zonda en Mendoza: a qué zonas afecta

El fenómeno generó un escenario de riesgo para las maniobras de aproximación y aterrizaje, por lo que las autoridades resolvieron restringir momentáneamente las operaciones hasta que mejoraran las condiciones.

Como consecuencia, dos vuelos que debían aterrizar en Mendoza fueron desviados hacia aeropuertos alternativos, mientras que otros dos servicios fueron cancelados.

Según la información de Aeropuertos Argentina, entre los vuelos afectados figuró el LA 2435 de LATAM procedente de Lima, que no pudo completar su arribo al aeropuerto mendocino y debió ser derivado. También fue desviado otro servicio de LATAM proveniente de Córdoba.

En tanto, dos vuelos WJ 3070 de JetSmart , que debían arribar desde el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, fueron cancelados debido a las severas condiciones de turbulencia registradas en la zona.

Vuelos desviados y cancelados en el aeropuerto de Mendoza Aeropuertos Argentina

Las complicaciones también alcanzaron a las partidas. Permanecieron cancelados un vuelo de JetSmart con destino a Aeroparque y otro de LATAM que debía partir rumbo a Lima.

Por la tarde, figura cancelado el aterrizaje del vuelo JA 0990 de JetSmart (Santiago de Chile).

En tanto, los vuelos de Aerolíneas Argentinas operaban con normalidad.

Aeropuerto de Bariloche, con desvíos a Mendoza

Mientras Mendoza enfrentaba las consecuencias del Zonda y la turbulencia en altura, otro fenómeno meteorológico afectaba la operación aérea en el sur del país.

Las intensas nevadas registradas en Bariloche obligaron a desviar hacia Mendoza varios vuelos internacionales que tenían previsto aterrizar en la ciudad rionegrina.

Entre ellos se encontraron el AD 8746 de Azul Linhas Aéreas, el G3 9470 de GOL Linhas Aéreas y el LA 8162 de LATAM, que fueron redirigidos al aeropuerto mendocino ante la imposibilidad de operar con seguridad en Bariloche.

Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos con las compañías aéreas antes de dirigirse al aeropuerto, ya que la evolución del tiempo puede generar nuevas modificaciones en la programación de arribos y partidas a lo largo de la jornada.

Se puede chequear el estado de cada vuelo en la web de Aeropuertos Argentina.