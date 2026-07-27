De una vida destinada a ser perseguido en África a publicar su novela con 15 años: la increíble historia de Oscar

Oscar nació el 23 de julio de 2011 en Guinea Bissau , un pequeño país ubicado sobre la costa occidental del continente africano . Aunque se trate de una afirmación contrafáctica, es probable que el destino que le hubiese esperado de haber permanecido allí no hubiese sido para nada alentador . Porque Oscar nació con albinismo , un trastorno genético que impide la producción de melanina, el pigmento que da color a la piel, el cabello y los ojos . Y, en distintos países africanos , esa condición todavía implica un riesgo altísimo de persecución, mutilaciones e incluso asesinatos , alimentados por ancestrales creencias vinculadas a la brujería .

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Podría decirse, entonces, que Oscar volvió a nacer cuando un matrimonio mendocino decidió adoptarlo cuando tenía apenas 4 años .

Pero esta historia no trata sobre aquello que pudo haber ocurrido , sino sobre todo lo que vino después.

De una vida destinada a ser perseguido en África a publicar su novela con 15 años: la increíble historia Oscar

Porque aquel niño que llegó a Mendoza en 2016 desde un orfanato africano acaba de cumplir 15 años , cursa tercer año en la escuela técnica Pablo Nogués , sueña con estudiar Periodismo y acaba de publicar " La vara de la noche" , una novela de fantasía escrita durante más de dos años, ilustrada por él mismo y concebida con la ambición de convertirse en el primer volumen de una saga .

Ana Rampa , su mamá, todavía recuerda el momento en que escuchó hablar de Oscar por primera vez . Fue durante una reunión de la iglesia bautista católica cristiana a la que asiste junto a su familia. Allí conocieron a unos jóvenes que habían regresado de una misión en África y les contaron sobre un orfanato de Guinea Bissau donde vivían varios niños. Y fue otra mujer, que había adoptado a uno de esos pequeños, quien les contó de la existencia de un pequeño niño albino .

"Nos hablaron de su historia, y nosotros empezamos a averiguar y leer lo que implicaba el albinismo en África. Nosotros no conocíamos esa realidad", recuerda.

De una vida destinada a ser perseguido en África a publicar su novela con 15 años: la increíble historia Oscar Foto: Daniel Caballero / Los Andes

Cuando comenzaron a investigar descubrieron un escenario estremecedor. En distintos países africanos, las personas con albinismo son víctimas de supersticiones que las vinculan con supuestos poderes sobrenaturales. Esas creencias derivan, todavía hoy, en secuestros, mutilaciones y asesinatos para alimentar un mercado clandestino donde distintas partes del cuerpo son utilizadas en rituales de brujería.

"La mamá biológica de Oscar lo había llevado al orfanato justamente para protegerlo", cuenta Ana, quien agrega que no lo pensaron dos veces cuando supieron que podían darle una nueva oportunidad a aquel pequeño que vivía a decenas de miles de kilómetros de su casa en el barrio Santa Ana, de Guaymallén.

Un viaje al otro lado del mundo

El proceso de adopción fue largo y exigente. Hubo evaluaciones psicológicas, informes socioambientales, controles económicos y toda la documentación que exige una adopción plena. A eso se sumó la complejidad propia de un trámite internacional.

De una vida destinada a ser perseguido en África a publicar su novela con 15 años: la increíble historia Oscar Foto: Gentileza Oscar Vitar

Como el presupuesto familiar no alcanzaba para que viajaran los dos a África, fue el padre de Oscar quien cruzó el océano y fue a su encuentro. Estivo casi dos semanas en Guinea Bissau realizando trámites y, al mismo tiempo, construyendo el primer vínculo con ese niño que todavía no imaginaba que Mendoza estaba a punto de convertirse en su nuevo hogar.

Oscar conserva pocos recuerdos de aquellos días.

"Me acuerdo que, antes de que mi papá fuera a buscarme, llegaron algunos regalos al orfanato. No vivíamos mal; comíamos siempre lo mismo, pero estábamos bien", cuenta el adolescente escritor, quien también tiene algunos recuerdos de cómo su padre lo hacía dormir.

Cuando finalmente llegaron a Mendoza, Oscar conoció a su mamá y sus dos hermanos, además de familiares y amigos que organizaron un recibimiento en la casa. Y, de a poco, Oscar y su nueva familia fueron construyendo esta nueva vida.

La satisfacción de encontrar su lugar

Diez años después, Oscar habla con la tranquilidad de quien siente que siempre perteneció a este lugar.

"Creo que como era tan chico me adapté rapidísimo. Aprendí el idioma muy rápido y nunca me costó hacer amigos", reconoce.

De una vida destinada a ser perseguido en África a publicar su novela con 15 años: la increíble historia Oscar Foto: Daniel Caballero / Los Andes

Como tantos chicos, también atravesó algunos episodios de burlas relacionados con su aspecto físico y su condición.

"Pero nunca dejé que me afectara", resume.

Ana asegura que siempre procuraron protegerlo y, al mismo tiempo, estimular todo aquello que despertara su curiosidad. Y así aparecieron tres virtudes muy temprano en la vida de Oscar Vitar: leer, dibujar e imaginar.

El día que descubrió que quería escribir y su primera novela

No hubo un momento preciso en que Oscar identificara su pasión por la escritura; fue más bien todo un proceso. Esas historias aparecían primero como dibujos, después llegaron pequeños textos hasta, finalmente, convertirse en la que es hoy su primera novela.

"Siempre imaginaba cosas, y las dibujaba", cuenta.

En 2023 participó de un concurso de cuentos organizado en Godoy Cruz sobre los 40 años desde el regreso de la Democracia. Y esa experiencia terminó marcando un antes y un después.

De una vida destinada a ser perseguido en África a publicar su novela con 15 años: la increíble historia Oscar Foto: Gentileza

"Le dije a mi mamá que cuando fuera grande iba a escribir un libro, pero ella me dijo: '¿Y por qué no lo intentás ahora?'", rememora. Ese desafío terminó convirtiéndose en la génesis de "La vara de la noche".

La historia comienza en la Francia de 1962. Sus protagonistas son tres adolescentes que, luego de atravesar distintos acontecimientos extraordinarios, terminan llegando a otro mundo donde deberán encontrar un misterioso objeto que da nombre a la novela.

"Primero los presento a los tres. Después se encuentran y terminan llegando a otro plano. Ahí empieza la búsqueda", explica el autor de la obra, que le llevó poco más de dos años terminar.

Además del texto, Oscar diseñó el mapa del universo donde transcurre gran parte de la historia y realizó los dibujos que acompañan la portada de este proyecto creativo.

"Tiene un don para dibujar", dice, orgullosa, su mamá.

El placer de imaginar

Oscar confiesa que muchas veces las historias aparecen antes que las palabras.

"Este libro lo empecé a pensar durante la pandemia, cuando tenía 10 años. Ya sabía cómo empezaba, cómo seguía y cómo terminaba. Era cuestión de darle forma", se explaya.

De una vida destinada a ser perseguido en África a publicar su novela con 15 años: la increíble historia Oscar Foto: Daniel Caballero / Los Andes

Actualmente este adolescente es socio de tres bibliotecas, y asegura que pocas cosas lo hacen tan feliz como recorrer estanterías buscando nuevos libros.

"No hay nada que me guste más que ir a la biblioteca", afirma. Y su mamá retruca, entre risas: "el castigo para cuando se portaba mal de chico era no dejarlo ir a la biblioteca".

Cuándo presenta su libro y cómo conseguirlo

El 21 de agosto, Oscar Vitar presentará oficialmente "La vara de la noche" en la Biblioteca Popular de Chacras de Coria; mientras que el 11 de septiembre hará una segunda presentación en la Biblioteca San Martín. Además, se pueden comunicar con él para consultarle por el libro a través de su perfil de Instagram.

De una vida destinada a ser perseguido en África a publicar su novela con 15 años: la increíble historia Oscar Foto: Gentileza

"Una de las partes más lindas de publicar un libro es ver cómo reaccionan los lectores. Ahí sabés si lograste transmitir lo que querías. Y si no salió como esperabas, siempre podés volver a intentarlo. Lo importante es que la historia te guste a vos", reflexiona en voz alta casi al cierre de la charla.