Cómo sigue Victoria, la adolescente que sufrió un grave accidente en una carrera de karting: "Despertó"

La salud de Victoria Imberti , la adolescente de 13 años que sufrió un grave accidente mientras participaba de una actividad de karting en el Autódromo Guido Maineri de de Junín, muestra una evolución positiva, según informó el Hospital Pediátrico Humberto Notti y confirmó su familia.

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Una adolescente tuvo grave accidente de karting en Junín y fue trasladada en helicóptero al Notti

De acuerdo con el último parte médico, " la paciente permanece internada en el servicio de Atención de Cuidados Quirúrgicos (ACQ), estable y con buena evolución" , confirmaron a este medio desde le hospital pediátrico. Una noticia que llevó tranquilidad luego de las horas de incertidumbre tras el siniestro.

Victoria había sido trasladada de urgencia el sábado en el helicóptero sanitario Halcón III , luego de que el Hospital Perrupato solicitara la derivación debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente.

En diálogo con Pasión Fierrera , su padre, Néstor Imberti , contó que la evolución de su hija fue mucho más favorable de lo esperado y agradeció el acompañamiento recibido durante las últimas horas.

"Victoria ha evolucionado muchísimo. De ayer a las 8 de la noche el pronóstico era complicado y algo incierto, pero al llegar al Hospital Notti el neurocirujano nos dio la tranquilidad de que estaba todo bien", relató.

El hombre explicó que durante la madrugada la adolescente mostró importantes signos de recuperación. "Anoche, después de la medianoche, se despertó y la desentubaron. Hoy ya pasó a sala común. Gracias a Dios, la oración de todos ha sido fundamental", expresó emocionado.

Además, señaló que pudo conversar con su hija y que su estado anímico es muy bueno. "Hemos podido charlar mucho. Está muy bien de ánimo, se acuerda prácticamente de todo. Solo tiene algunas secuelas por los raspones, pero Victoria está muy bien", afirmó.

Finalmente, agradeció las innumerables muestras de apoyo recibidas desde que ocurrió el accidente.

"Estamos muy agradecidos con todos los que han rezado por ella y que le han dedicado palabras hermosas. Se está recuperando muy feliz y con mi familia estamos profundamente agradecidos a todos."

El accidente

El hecho ocurrió cerca de las 17.58 del sábado en el Autódromo Guido Maineri, ubicado en el distrito de La Colonia, departamento de Junín.

Tras el accidente, la adolescente fue asistida inicialmente en el Hospital Perrupato, donde los médicos diagnosticaron politraumatismo grave y solicitaron su inmediato traslado al Hospital Notti mediante el helicóptero sanitario Halcón III, para recibir atención de mayor complejidad.

Mientras tanto, personal policial trabajó en el autódromo para determinar cómo se produjo el accidente, con intervención de la Unidad Investigativa y la Oficina Fiscal de San Martín, que continúan con las actuaciones para establecer la mecánica del hecho.