Una ballena había quedado varada frente a la costa de San Isidro y murió tras un operativo

La ballena sei que permanecía varada desde el jueves en un banco de arena frente a la costa de San Isidro murió este sábado, pese al operativo de rescate que durante más de dos días llevaron adelante especialistas de la Fundación Temaikèn junto con efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) para intentar salvarle la vida y devolverla a su hábitat natural.

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La confirmación fue realizada por la propia fundación mediante una publicación en sus redes sociales, donde destacó el trabajo realizado por el equipo que permaneció junto al animal durante toda la intervención.

"Nuestro equipo acompañó al ejemplar durante todo el operativo, monitoreando permanentemente su estado y realizando las maniobras posibles para brindarle la mejor oportunidad. Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos realizados, el animal no logró sobrevivir ", expresó la organización.

El mensaje concluyó con un agradecimiento a quienes siguieron el caso y acompañaron las tareas de rescate.

El cetáceo, identificado como un ejemplar de ballena sei (Balaenoptera borealis) , había sido encontrado encallado en la zona de Bajos del Temor , sobre bancos de arena del Río de la Plata , frente a la costa bonaerense de San Isidro.

Murió la ballena sei que había quedado varada el jueves en un banco de arena frente a la costa de San Isidro.

Desde ese momento, especialistas de Temaikèn y personal de la Prefectura permanecieron en el lugar monitoreando de manera permanente el estado del animal y evaluando las alternativas disponibles para lograr su liberación.

Durante las tareas de rescate, los equipos trabajaron para mantener húmeda la piel del cetáceo y disminuir el estrés provocado por permanecer fuera de su ambiente natural. Mientras aguardaban una marea favorable que permitiera desencallarlo, el personal le arrojó agua de forma constante para preservar sus condiciones fisiológicas.

Qué se sabe sobre la ballena sei

Las ballenas sei adultas pueden alcanzar un peso de entre 15 y 30 toneladas y habitan principalmente en el Mar Argentino. Durante esta época del año realizan su migración hacia el norte, por lo que es habitual observar ejemplares entre las costas de Argentina, Uruguay y Brasil, especialmente en las cercanías de la desembocadura del Río de la Plata.

De acuerdo con la explicación brindada por la Fundación Temaikèn, una combinación de factores ambientales o un posible problema de salud pudo haber provocado que el animal se desorientara, ingresara río arriba y terminara encallado sobre un banco de arena.

Desde el inicio del operativo, los especialistas habían señalado que la estrategia consistía en aprovechar el incremento del nivel del agua para facilitar el regreso del cetáceo a aguas más profundas. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados durante más de dos días, la ballena sei no logró sobrevivir.