Ramón Blecua Casas, cónsul general de España en Cuyo "En La Cima": "La ley de nietos fue un gran reto"

Tras cuatro años de gestión intensa en la provincia, el Cónsul General de España en Cuyo, Ramón Blecua Casas , se prepara para culminar su mandato. En una charla con Laura Rez Masud " En La Cima " de Los Andes repasa su experiencia en la región, analiza la alta demanda generada por la Ley de Memoria Democrática.

Además, anticipa los planes para agilizar la entrega de la ciudadanía española en un contexto donde el país ibérico continúa consolidándose como un destino sumamente atractivo para radicarse e invertir. Si bien afirma que hay entre dos y tres años de demora, espera que, con la incorporación de personal y la digitalización del trámite, puedan acelerar el proceso.

— Muy bien, sí, realmente al término de mi mandato ya se han cumplido cuatro años, han pasado rápido. Han sido, la verdad que han estado muy cargados de cosas, de experiencias, de intensidad de trabajo. Bueno, nos ha tocado la famosa Ley de Nietos . Mendoza también ha vivido un momento de muchos cambios, Argentina ha tenido también un proceso de cambios importantes y a nivel global también. Se han combinado muchos procesos que han hecho que fuera un puesto bastante intenso y con mucho contenido.

— Su trayectoria diplomática lo llevó por destinos muy variados y complejos como Ghana, Indonesia, Egipto o Irak. ¿Cómo recuerda su paso por su primera misión en África?

— Como diplomático mi primer puesto fue en Ghana, en la Embajada de España en Accra. De allí me fui a Indonesia, un cambio bastante radical, y de Indonesia a Egipto, en un periodo realmente muy interesante. Ghana fue una experiencia muy interesante porque estaba en ese momento en un estado casi de aislamiento internacional, era como una cápsula del tiempo. Había habido una serie de procesos revolucionarios, el país se había cerrado completamente. Me acuerdo todavía que cuando llegué, mi primera entrada en una tienda, solo había latas de sardinas, era lo único que había disponible. Era un momento muy especial. No tenía obviamente experiencia en África, había viajado mucho, pero no había estado en el Golfo de Guinea, era un cambio muy radical. Fue tremendamente estimulante.

— ¿Cuál diría que ha sido el puesto más complejo de su carrera hasta el momento?

— El puesto más complejo, la verdad es que quizá cuando estuve de embajador en Irak con la Unión Europea. Se cruzaron varias cosas: primero, estaba en un sistema diplomático que no era el español, era el sistema europeo; segundo, era un país en crisis, en pleno proceso de recuperarse de la guerra con el Estado Islámico, con el Daesh, y en una situación geopolítica muy difícil. Se combinaban tres factores que eran en sí mismos un reto, pero quizá fue también el puesto más estimulante profesionalmente. Había que manejarse en un ambiente completamente diferente al habitual.

El Cónsul General de España en Cuyo, Ramón Blecua Casas y Laura Rez Masud "En La Cima". Marcelo Álvarez

El cónsul de España habla de la "Ley de Nietos" y el impacto en su gestión

— Entre todos los trámites que gestiona el consulado, la Ley de Memoria Democrática —conocida como Ley de Nietos— genera un enorme interés en Cuyo. ¿Cómo impactó esto en su gestión?

— La Ley de Nietos fue el gran reto. La verdad es que no era algo que estuviera previsto ni lo habíamos podido preparar; fue una cosa que sucedió con una rapidez bastante inusual. La Ley de Memoria Democrática no era una ley prevista para lo que luego sucedió en el exterior.

De hecho, todo este proceso de recuperación de la nacionalidad de descendientes de españoles está en una disposición adicional de la ley, no está en el cuerpo de la ley. La Ley de Memoria Histórica, que había sido el antecedente previo y era mucho menos amplia que la actual, tuvo un año de preparación para ponerla en marcha. Esta ley entró en vigor al día siguiente; yo estaba de vacaciones en ese momento, me pilló de sorpresa y de repente me entero de que ya había colas enormes a la puerta del consulado. Hubo que tomar medidas de emergencia para poder, sobre todo, evitar el colapso de los servicios consulares.

— ¿Cuál es la situación actual de los trámites y cómo planean agilizar los procesos de otorgamiento de la ciudadanía?

— Ahora tenemos unos dos años de demora porque hemos conseguido procesar 50.000 de las solicitudes, nos queda contra prácticamente lo mismo por hacer. Pero vamos a tener ahora un proceso de refuerzo de los recursos humanos: estamos contratando a seis nuevas personas para que puedan apoyar el proceso de trámite, y también la digitalización con un servicio externo que nos va a apoyar. Esas 10 nuevas personas nos van a permitir acelerar muchísimo el proceso. Esperamos que de acá a cuatro años estemos ya al día y tengamos la posibilidad de dar un servicio muchísimo más inmediato, que la gente no tenga que esperar tanto tiempo por ver la resolución del trámite.

— ¿Qué cifras o estadísticas manejan sobre la cantidad total de solicitudes en la jurisdicción de Cuyo?

— Ya tenemos cerrado el volumen. Nosotros tuvimos más de 98.000 solicitudes procesadas. En realidad las solicitudes fueron más, llegamos a 106.000, pero como era un proceso tan agitado, había veces que la gente mandaba duplicadas las solicitudes.

Cuando depuramos todas las solicitudes quedaron en unas 98.000 por Ley de Memoria Democrática. Luego tenemos todo lo que viene con el Código Civil, es decir, todos los hijos menores de esos españoles que recuperan la nacionalidad a su vez generan nuevas solicitudes. Cuando yo llegué estábamos más o menos cerca de los 40.000 inscriptos; más esos 98.000 van a ser casi 140.000.

— ¿Qué análisis hace sobre este fenómeno y la alta demanda de argentinos por radicarse o vincularse con España?

— Creo que hay dos grandes dinámicas acá. La primera, mucha gente quiere recuperar ese vínculo con sus ancestros, con sus antepasados; es una cosa natural y una cosa que tiene una importancia emocional. Luego está todo el elemento práctico, de vida diaria, de oportunidades, de decir: "este derecho a la vez me permite abrir una puerta para un desarrollo profesional en otro lado". Puedo llegar a España con mi pasaporte español, invertir, instalarme, desarrollar una profesión, estudiar, acceder a becas, ayudas de la Unión Europea. Es todo lo que ofrece a la vez el sistema europeo. Hoy en día España es uno de los países más atractivos de la Unión Europea para instalarse. Creo que lo que está sucediendo en España ahora mismo es enormemente estimulante para cualquier persona.

El Cónsul General de España en Cuyo, Ramón Blecua Casas, se prepara para culminar su mandato. Marcelo Álvarez

— Ha mencionado en varias oportunidades los desafíos tecnológicos que afronta el mundo actual, ¿cómo observa esta transición hacia la inteligencia artificial y los nuevos modelos globales?

— Hay cambios tecnológicos, económicos y sociológicos que están incrementando las disparidades en todos los ámbitos. Lo que está pasando con la inteligencia artificial, por ejemplo, muestra que hay profesiones que están desapareciendo o que pueden llegar a desaparecer. De acá a cinco años, economistas o expertos en inversión están desapareciendo; hoy en día la inteligencia artificial lo está haciendo prácticamente todo en ese ámbito.

Las grandes plataformas digitales han podido desarrollar sus proyectos de forma prácticamente autónoma y hoy en día ya han conformado una situación que es muy difícil de encauzar de otra manera, excepto en el caso de China, que ha tenido una planificación completamente distinta. El modelo europeo, que aspiraba a ser un tercer modelo de regulación sin limitar el desarrollo, se ha demostrado que no ha conseguido su objetivo y Europa se ha quedado muy limitada por una serie de condiciones tanto de mercados financieros como de regulación del uso de datos.

— A nivel nacional, ¿cómo observa la postura del gobierno argentino frente a estos temas?

— He visto que Milei está muy activo en este tema y está convirtiéndose en una de las referencias internacionales en el ámbito de las nuevas tecnologías, con la vinculación que ha conseguido establecer con Silicon Valley y el interés que ha despertado el modelo de Milei entre los grandes protagonistas de la revolución tecnológica. A mí me parece que es un visionario que está entrando en un terreno que antes muy poca gente había entrado en la Argentina. Veremos a ver cuál es el resultado y cómo termina ese experimento.