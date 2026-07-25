25 de julio de 2026 - 20:13

¿Ruido mental o TDAH?: el trastorno del neurodesarrollo que los adultos confunden con falta de voluntad

Una especialista explica por qué el TDAH en adultos suele pasar desapercibido, escondido tras la procrastinación y el esfuerzo diario.

TDAH en adultos: El trastorno del neurodesarrollo suele pasar desapercibido, confundido con falta de voluntad o procrastinación.

TDAH en adultos: El trastorno del neurodesarrollo suele pasar desapercibido, confundido con falta de voluntad o procrastinación.

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En el marco del mes en que se conmemora el Día Mundial del TDAH, la psicóloga y especialista en neuropsicología Florencia Chiofalo analizó el impacto de este diagnóstico en la vida adulta durante su intervención en la columna Psicología y Bienestar de Radio Aconcagua.

En particular, hizo referencia a que, a diferencia de la infancia, donde la hiperactividad suele manifestarse de forma motriz y evidente en la etapa de escolarización formal —en el aula, frente a la exigencia de quedarse sentado—, en la adultez la señal de alarma suele ser bastante más sutil e invisible para los demás.

El síntoma invisible de los adultos

Para Chiofalo, en las personas mayores de edad la hiperactividad no se presenta necesariamente como una inquietud física, sino como una vivencia interna. Se representa más bien como un "ruido mental, con muchos pensamientos al mismo tiempo y que, justamente, no me permiten concentrarme".

Se estima que entre un 4% y un 6% de la poblaci&oacute;n mundial vive con TDAH.

Se estima que entre un 4% y un 6% de la población mundial vive con TDAH.

Asimismo, la especialista derriba uno de los mitos más extendidos alrededor de esta condición: la supuesta imposibilidad de sostener estudios o trabajos complejos. "Hay mitos en relación a esto que dicen, por ejemplo, que las personas con déficit de atención no podrían hacer una carrera universitaria. Y esto no es así; la mayoría de las personas que poseen déficit de atención e hiperactividad generan muchas compensaciones y hacen muchos esfuerzos extra para poder llegar a sus objetivos y los logran", detalló la profesional.

El problema radica en que este trastorno afecta lo que se denomina la "tríada" de inatención, impulsividad e hiperactividad, y altera la capacidad de dirigir el foco atencional. Por eso, quien lo presenta puede oscilar entre el aburrimiento inmediato ante una tarea rutinaria y la "hiperfijación" durante horas en un tema que capta por completo su interés.

Subdiagnosticados y etiquetados por error

Se estima que entre un 4% y un 6% de la población mundial vive con TDAH. Sin embargo, en la franja adulta existe un marcado subdiagnóstico. Años atrás, al no contarse con las herramientas ni las tecnologías de evaluación actuales, muchos casos infantiles se pasaban por alto o terminaban encasillados bajo conceptos erróneos. "Antes se hablaba menos, la condición se conocía menos y la incidencia era menor porque había menos herramientas diagnósticas y era como que antes se metía todo en una misma bolsa", indicó la neuropsicóloga.

Marcó la diferencia de otro tipo de diagnósticos, que pueden hacerse con un análisis de sangre o un estudio de imagen como una resonancia magnética que arroje un resultado directo. En este caso, el cerebro no presenta anomalías estructurales visibles, sino un procesamiento diferente de la información, por lo que la única vía certera es la evaluación clínica y conductual estricta.

En la adolescencia y la adultez, la manifestación dominante pasa por una falla en el "poder ejecutivo" del cerebro: la dificultad para tomar decisiones, organizarse y resolver problemas. Aparece entonces la procrastinación severa, un comportamiento que, si bien es transdiagnóstico y puede afectar a cualquier persona, en el caso del TDAH llega a condicionar seriamente la vida cotidiana y el rendimiento laboral o académico.

La mirada social: evitar el juicio y la culpa

En el ámbito familiar y social, las conductas asociadas al TDAH suelen ser blanco de juicios apresurados. Desde descalificaciones en la infancia acusando una "falta de límites" hasta etiquetas en la adultez como "sos un colgado" o "no le ponés ganas", la presión del entorno suele agravar el malestar.

Ante situaciones cotidianas de tensión —como un momento de saturación sensorial en un supermercado o una reunión—, la especialista remarcó la importancia de empatizar con las familias en lugar de juzgar. "Preguntar si necesita ayuda es muy bueno y tratar de no presionar ni juzgar es súper importante", subrayó Chiofalo.

El primer paso ante la duda siempre debe ser la consulta formal con profesionales especializados en neuropsicología, capaces de realizar un diagnóstico exhaustivo a través de cuestionarios, entrevistas cruzadas con el entorno y pruebas psicométricas, evitando caer en la simplificación de los tests que proliferan en las redes.

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