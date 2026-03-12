12 de marzo de 2026 - 11:02

Nuevo descubrimiento sobre el TDAH: científicos detectan 3 tipos en el cerebro y revolucionan el diagnóstico

Un estudio basado en miles de escaneos cerebrales identifica diferencias moleculares y estructurales que dividen el trastorno en tres categorías biológicas distintas.

Nuevo descubrimiento sobre el TDAH

Nuevo descubrimiento sobre el TDAH

Foto:

Por Sofía Serelli

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) está dejando de ser un diagnóstico basado únicamente en la observación del comportamiento. Un reciente estudio internacional ha analizado miles de imágenes cerebrales, dando con el descubrimiento de que el trastorno se manifiesta a través de tres biotipos biológicos claramente diferenciados a nivel molecular.

Leé además

La generación de los 60 y 70 desarrolló estas 3 habilidades mentales, según la psicología.

Según la psicología, las personas que crecieron en los años 60 y 70 desarrollaron una fortaleza mental única

Por Cristian Reta
si tenes vasos desparejos que fueron quedando en casa, tenes un tesoro: 3 ideas simples para reutilizarlos

Si tenés vasos desparejos que fueron quedando en casa, tenés un tesoro: 3 ideas simples para reutilizarlos

Por Ignacio Alvarado

Este hallazgo representa un cambio de paradigma en la medicina actual. Históricamente, el diagnóstico dependía de los síntomas externos reportados por padres o docentes, pero la investigación liderada por el radiólogo Nanfang Pan aporta evidencia física sobre cómo las estructuras y redes neuronales se ven afectadas de manera desigual en cada paciente.

image

Los tres biotipos identificados en el cerebro

La razón técnica detrás de esta distinción reside en la comunicación química y estructural de las neuronas. El estudio comparó las señales moleculares que utilizan las células cerebrales para transmitir información con las estructuras físicas de la red neuronal. Al cruzar estos datos, los científicos descubrieron que no todos los cerebros con TDAH procesan los estímulos de la misma forma. Mientras que en algunos casos predomina una alteración en las redes que gestionan las emociones, en otros el desajuste se localiza en los circuitos de control de impulsos o en los de atención sostenida.

Estas categorías han sido denominadas biotipos 1, 2 y 3. El primero se asocia con una desregulación emocional severa, el segundo se manifiesta principalmente a través de la hiperactividad e impulsividad, y el tercero se caracteriza por una inatención predominante. Lo que más sorprendió al equipo de investigación fue la precisión con la que estas firmas biológicas coinciden con los síntomas clínicos que los médicos observan en sus consultorios desde hace décadas.

image

Hacia tratamientos personalizados y efectivos

Actualmente, el tratamiento estándar suele basarse en fármacos como el metilfenidato, diseñado para mejorar la concentración y la calma. Sin embargo, esta medicación no produce los mismos efectos en todos los niños, lo que genera frustración en familias y pacientes. La identificación de biomarcadores cerebrales permitiría que los médicos elijan el tratamiento más adecuado para cada biotipo desde el primer día, evitando el sistema de ensayo y error que predomina hoy.

Aunque el descubrimiento abre una puerta prometedora hacia la medicina de precisión, los investigadores advierten que todavía queda camino por recorrer antes de aplicar estos escaneos de forma masiva. Es necesario realizar más estudios clínicos para validar cómo responde cada grupo biológico a las terapias existentes y desarrollar nuevas opciones terapéuticas que atiendan las necesidades moleculares específicas de cada uno de los tres tipos de TDAH descubiertos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Quién es el mendocino que ganó $390 millones en el Quini 6: sus números de la suerte

Quién es el mendocino que ganó $390 millones en el Quini 6: sus números de la suerte

Por Redacción Sociedad
Descubrimiento arquitectónico: el chalet desconocido de Antoni Gaudí.

Descubrimiento en los Pirineos: hallan un chalet olvidado que fue diseñado por Antoni Gaudí

Estos fideos son saludables y se hacen en muy poco tiempo.

Fideos caseros con solo tres ingredientes: una receta sin harina y muy saludable

los calendarios viejos que guardaste no los tires, tenes un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarlos

Los calendarios viejos que guardaste no los tires, tenés un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarlos