Descubrimiento en los Pirineos: hallan un chalet olvidado que fue diseñado por Antoni Gaudí

Un estudio liderado por la Cátedra Gaudí confirma la autoría del Xalet del Catllaràs, una construcción de fines del siglo XIX vinculada al mecenas Eusebi Güell.

Investigadores confirmaron recientemente que el Xalet del Catllaràs, una pequeña construcción escondida en los bosques de los Pirineos catalanes, es una obra auténtica de Antoni Gaudí. El descubrimiento, validado por la Universidad Politécnica de Cataluña, incorpora un capítulo inesperado al catálogo del arquitecto justo cuando la Sagrada Família encara su etapa final.

Durante décadas, esta edificación permaneció en un segundo plano, mencionada apenas en crónicas locales de La Pobla de Lillet y guías de senderismo. Para los habitantes de la zona y los excursionistas, la casa siempre estuvo ahí, pero su conexión directa con el genio del modernismo catalán carecía del respaldo académico definitivo hasta la publicación de las conclusiones de este equipo de historiadores.

image Pruebas de archivo y análisis constructivo en el Catllaràs La investigación que otorgó la autoría definitiva a Gaudí fue encabezada por Galdric Santana Roma, director de la Cátedra Gaudí. El proceso de validación no fue azaroso; se basó en un cruce exhaustivo de documentos de archivo y un análisis comparativo de las soluciones constructivas empleadas en el chalet. Los expertos identificaron rasgos inconfundibles del lenguaje arquitectónico que Gaudí desarrolló durante la década de 1890.

El Xalet del Catllaràs presenta un volumen compacto diseñado para resistir el rigor del clima de montaña. Su planta es inusual y organiza los espacios internos alrededor de una escalera exterior envolvente, cuya geometría fue una de las claves para que los expertos reconocieran la firma del arquitecto. El techo, de gran inclinación, y la robustez de sus muros dialogan de forma directa con el paisaje forestal que lo rodea.

image La historia del Xalet del Catllaràs, la obra escondida de Gaudí en los Pirineos El origen de esta construcción se remonta a finales del siglo XIX, cuando fue proyectada como alojamiento para los técnicos e ingenieros que trabajaban en las minas de carbón de la zona. La razón de su existencia está ligada a Eusebi Güell, el empresario y principal mecenas de Gaudí, quien poseía intereses industriales en ese sector de los Pirineos. Güell fue el puente que permitió a Gaudí explorar una dimensión mucho más funcional y doméstica de su arte, lejos de los grandes encargos urbanos de Barcelona.

Este mecanismo de atribución es fundamental para la historia del arte porque permite entender cómo Gaudí adaptaba su visión estética a necesidades puramente prácticas y geográficas. Al analizar la estructura, los investigadores notaron que las formas no eran meros caprichos decorativos, sino respuestas técnicas a la nieve y al aislamiento del bosque. Esta arquitectura viva demuestra que el lenguaje de sus obras más famosas tenía raíces profundas en proyectos de menor escala pero de igual rigor geométrico. image El reconocimiento oficial del Xalet del Catllaràs llega en un momento simbólico para el legado del arquitecto. Mientras en Barcelona la torre central de la Sagrada Família alcanza alturas récord, en la quietud de los bosques pirenaicos esta pequeña casa de montaña se integra formalmente a la geografía de su autor. El descubrimiento obliga a revisar lo que se creía saber sobre la producción total de Gaudí, demostrando que su catálogo aún guarda secretos por revelar a más de un siglo de su muerte.