23 de febrero de 2026 - 11:15

Por primera vez filman vivo a un raro calamar de aguas profundas que casi nadie había visto

Descubrimiento. Filmaron al calamar colosal vivo en aguas profundas del océano Atlántico: qué se vio, dónde fue y por qué es un hito científico.

Por primera vez filman vivo a un raro calamar de aguas profundas que casi nadie había visto (2)
Por Andrés Aguilera

Una expedición en el Atlántico Sur logró algo que parecía imposible: captar en video, vivo y en su ambiente, a un calamar colosal. El descubrimiento se obtuvo cerca de las Islas Sandwich del Sur y se suma a otras historias del océano y sus misterios más difíciles de ver, donde la ciencia todavía está empezando a “mirar” con buenos ojos.

El animal filmado no fue un gigante adulto, sino un juvenil de unos 30 centímetros, que apareció frente a la cámara de un robot submarino a 600 metros de profundidad.

Qué se ve en el video y por qué es tan raro

El protagonista del hallazgo es el calamar colosal (Mesonychoteuthis hamiltoni), una especie enigmática del océano austral. Hasta ahora, la mayor parte de lo que se sabía venía de restos fragmentados: partes halladas en el interior de depredadores como ballenas o aves marinas.

Por primera vez filman vivo a un raro calamar de aguas profundas que casi nadie había visto (1)

Por eso este registro es distinto: muestra al animal en condiciones naturales, nadando y reaccionando al entorno, sin el sesgo de un ejemplar dañado o incompleto.

Puntos clave de lo observado:

  • Se trata de un juvenil translúcido, típico de etapas tempranas.

  • La filmación ocurrió en el Atlántico Sur, en una zona remota y poco explorada.

  • La captura fue hecha por el ROV SuBastian, un vehículo operado remotamente.

Según especialistas en cefalópodos citados en coberturas internacionales, ver un colosal “in situ” tiene un valor enorme: permite empezar a entender cómo se mueve, cómo se comporta y qué señales físicas tiene cuando está vivo.

Por primera vez filman vivo a un raro calamar de aguas profundas que casi nadie había visto (3)

Dónde fue el hallazgo y cómo lo lograron filmar

La grabación se realizó durante una expedición científica de varias semanas cerca de las Islas Sandwich del Sur, en el océano austral. El video fue difundido públicamente a mediados de abril de 2025 por el Schmidt Ocean Institute, que desarrolló y opera el ROV.

La clave fue la tecnología: el SuBastian funciona como un “ojo” en el fondo del mar, con cámaras de alta definición e iluminación diseñada para trabajar en condiciones extremas. Además, muchas misiones hoy permiten transmisión y monitoreo en vivo, lo que suma validación y colaboración de expertos a distancia.

En este tipo de campañas, los científicos combinan:

  • Navegación de precisión en áreas remotas

  • Descensos controlados a cientos (o miles) de metros

  • Registro audiovisual continuo

  • Identificación posterior por rasgos anatómicos

