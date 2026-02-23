23 de febrero de 2026 - 14:08

El error que muchos cometen al podar el limonero y afecta la próxima cosecha

En el jardín, la jardinería advierte que una mala poda en estas plantas puede reducir la floración y comprometer la próxima cosecha.

Por Ignacio Alvarado

Muchos creen que podar fuerte estimula más limones. En el jardín, esa lógica parece razonable: menos ramas, más energía concentrada. Pero en estas plantas, el efecto suele ser el contrario. El limonero responde con brotes vigorosos, pero menos flores.

image

Recién en este punto aparece la base técnica. Estudios del INTA y de facultades de agronomía muestran que los cítricos forman gran parte de sus yemas florales en madera madura del ciclo anterior. En jardinería, eso significa que si eliminás esas ramas productivas, reducís la cantidad de flores disponibles para la próxima temporada.

El error más frecuente: podar de más y en mal momento

En jardinería, la poda excesiva es el principal problema. En el jardín, muchos aprovechan el invierno para recortar drásticamente el limonero. El resultado es un árbol prolijo, pero con menos estructura productiva.

Cuando cortás ramas jóvenes que ya estaban preparando yemas, las plantas reaccionan generando crecimiento vegetativo en lugar de floral. Ese rebrote vigoroso consume energía que podría haberse destinado a la fructificación.

image

Otro error es podar en otoño avanzado. En el jardín, ese momento expone a las plantas a bajas temperaturas sin suficiente tiempo de recuperación, afectando su equilibrio fisiológico.

Cómo podar sin arruinar la próxima cosecha

En jardinería, la clave es la moderación. El limonero necesita podas livianas y estratégicas. En el jardín, eliminá ramas secas, cruzadas o que crezcan hacia el interior, pero conservá madera firme y bien orientada.

Las plantas cítricas producen mejor cuando reciben buena luz en toda la copa. Por eso, más que “achicar”, el objetivo es airear. Un árbol equilibrado distribuye mejor la energía entre hojas, flores y frutos.

También es fundamental usar herramientas limpias y afiladas. En jardinería, los cortes prolijos cicatrizan mejor y reducen el riesgo de enfermedades.

Si evitás el exceso y respetás el ciclo natural, tu limonero va a responder con más flores y frutos. En el jardín, entender cómo funcionan estas plantas es la diferencia entre una poda que embellece… y una que compromete la próxima cosecha.

