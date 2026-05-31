Qué significa la aparición de espuma en el césped: 3 datos claves que conviene conocer

Encontrar pequeñas acumulaciones de espuma blanca en el césped suele generar preocupación cuando se cuida el jardín constantemente. A simple vista puede parecer una enfermedad de las plantas o algún tipo de contaminación, pero en la mayoría de los casos se trata de un fenómeno natural relacionado con insectos o con las condiciones ambientales del terreno.

Cómo limpiar y cuidar los pies con vinagre de manzana: cada cuánto se recomienda hacerlo

Ni vinagre, ni bicarbonato, ni limón: cómo limpiar sartenes y ollas para recuperar su brillo

Aunque su aspecto resulta llamativo, identificar correctamente el origen de esta espuma es fundamental para decidir si es necesario intervenir o simplemente dejar que el proceso siga su curso. Existen tres causas principales que explican su aparición y conocerlas puede ayudar a mantener el jardín en mejores condiciones sin recurrir a tratamientos innecesarios.

Las medidas necesarias son simples y suelen ser suficientes para reducir la aparición de esta inusual espuma.

La explicación más habitual está relacionada con la llamada chicharrita de la espuma, también conocida en algunos lugares como insecto escupidor . Durante su etapa juvenil, estas pequeñas criaturas se alimentan de la savia de las plantas y producen una sustancia espumosa que utilizan como refugio.

Cuando la espuma surge directamente sobre el suelo, el césped o el sustrato, la causa puede ser completamente diferente. En estos casos, suelen intervenir ciertos hongos que participan en la descomposición natural de materia orgánica.

Estos organismos aparecen con mayor frecuencia cuando existen condiciones favorables como:

Riegos excesivos.

excesivos. Drenaje deficiente.

deficiente. Escasa circulación de aire.

de aire. Zonas con poca exposición solar.

Acumulación de restos vegetales.

Aunque su aspecto puede resultar extraño, estos hongos generalmente son inofensivos y forman parte de los procesos naturales del ecosistema del jardín. Sin embargo, su presencia puede indicar que el terreno permanece húmedo durante demasiado tiempo.

espuma en el césped La espuma puede revelar la presencia de insectos, exceso de humedad o incluso residuos que llegaron accidentalmente al suelo. WEB

Jabones y productos químicos también pueden generar espuma

Existe una tercera explicación que muchas veces pasa desapercibida. Algunos restos de detergentes, jabones o productos de limpieza pueden llegar al jardín de manera accidental.

Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando se lava un vehículo cerca de áreas verdes o cuando ciertos líquidos terminan filtrándose hacia el césped. Al mezclarse con agua y materia orgánica, estos productos pueden generar acumulaciones espumosas similares a las que producen los insectos o los hongos.

Qué hacer si aparece espuma en el césped

Desde la extensión de la Universidad de Minnesota destacan que la primera recomendación consiste en identificar el origen antes de actuar.

Si se trata de la chicharrita de la espuma

Revisar el interior de la espuma. Retirar la acumulación utilizando agua a presión moderada con una manguera. Observar si el problema se repite.

Si la presencia del insecto aumenta de manera significativa, pueden utilizarse alternativas ecológicas como:

Jabón potásico.

Aceite de neem.

Ambas opciones suelen emplearse en jardinería para controlar distintas plagas sin afectar excesivamente el entorno.

Si la causa es el exceso de humedad

Suspender el riego durante algunos días.

espuma en el césped WEB

La presencia de espuma blanca en el césped no siempre indica un problema grave. Identificar correctamente la causa permite actuar de forma adecuada y evitar tratamientos innecesarios que podrían alterar el equilibrio natural del jardín.