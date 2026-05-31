Esta noche llega la Luna Azul: qué es y por qué se trata de uno de los fenómenos más extraños del calendario

Este domingo 31 de mayo de 2026 llega la Luna Azul, un evento astronómico que ocurre aproximadamente cada dos o tres años. Se trata de la segunda luna llena en un mismo mes calendario, un fenómeno que cierra un mayo inusualmente activo tras el plenilunio observado el primer día del mes.
El término "Luna Azul" no hace referencia a una alteración en la tonalidad del satélite terrestre. Su origen proviene de la expresión anglosajona "once in a blue moon", que describe sucesos extremadamente infrecuentes. Durante esta jornada, el satélite mantendrá su color habitual, aunque su brillo será máximo debido al fenómeno del plenilunio.
La ciencia y el simbolismo detrás del plenilunio en Sagitario
A diferencia de los meses convencionales que albergan una sola fase llena, mayo de 2026 presenta esta combinación excepcional. El punto máximo de iluminación se registró a las 10:45 de hoy. Debido a que en Italia esta hora coincidió con el pleno día, los expertos sugirieron adelantar la observación a la noche del sábado o esperar al atardecer de este domingo para apreciar el disco lunar.
Desde una perspectiva astrológica, este fenómeno ocurre bajo la influencia del signo de Sagitario. Este signo de fuego, caracterizado por ser el explorador del zodiaco, invita a la expansión de horizontes y al cambio de ideales. Según las interpretaciones actuales, la energía de esta luna pide mirar hacia el futuro en lugar de centrarse en el presente inmediato, fomentando intuiciones y cambios emocionales.
¿Qué significa la Luna Azul para quienes siguen la astrología?
El simbolismo del centauro que dispara flechas refuerza la idea de un salto hacia adelante. Mientras los científicos disfrutan de la observación técnica del cielo, quienes siguen la astrología interpretan este cierre de mayo como un momento de limpieza emocional y espiritual, ideal para abandonar antiguos hábitos y proyectar nuevos viajes o proyectos intelectuales.
La intensidad emocional puede ser mayor al tratarse de dos plenilunios en menos de treinta días. Este evento marca también un contraste cultural, coincidiendo con estrenos mediáticos como la serie sobre el tricampeonato de Brasil en 1970, que también explora grandes gestas históricas. La Luna Azul invita a cerrar ciclos antes de que la rutina de junio comience a dominar la agenda.