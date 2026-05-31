Esta noche llega la Luna Azul: qué es y por qué se trata de uno de los fenómenos más extraños del calendario

El pico de luminosidad ocurrirá hoy a las 10:45, marcando la segunda luna llena del mes tras la Luna de las Flores que se observó el pasado primero de mayo.

El cielo nocturno nos regalará un fenómeno único: la luna azúl. Dónde se puede ver y cuándo ocurrirá.

Este domingo 31 de mayo de 2026 llega la Luna Azul, un evento astronómico que ocurre aproximadamente cada dos o tres años. Se trata de la segunda luna llena en un mismo mes calendario, un fenómeno que cierra un mayo inusualmente activo tras el plenilunio observado el primer día del mes.

El término "Luna Azul" no hace referencia a una alteración en la tonalidad del satélite terrestre. Su origen proviene de la expresión anglosajona "once in a blue moon", que describe sucesos extremadamente infrecuentes. Durante esta jornada, el satélite mantendrá su color habitual, aunque su brillo será máximo debido al fenómeno del plenilunio.

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La ciencia y el simbolismo detrás del plenilunio en Sagitario A diferencia de los meses convencionales que albergan una sola fase llena, mayo de 2026 presenta esta combinación excepcional. El punto máximo de iluminación se registró a las 10:45 de hoy. Debido a que en Italia esta hora coincidió con el pleno día, los expertos sugirieron adelantar la observación a la noche del sábado o esperar al atardecer de este domingo para apreciar el disco lunar.

Desde una perspectiva astrológica, este fenómeno ocurre bajo la influencia del signo de Sagitario. Este signo de fuego, caracterizado por ser el explorador del zodiaco, invita a la expansión de horizontes y al cambio de ideales. Según las interpretaciones actuales, la energía de esta luna pide mirar hacia el futuro en lugar de centrarse en el presente inmediato, fomentando intuiciones y cambios emocionales.