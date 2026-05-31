3 consejos que quitan el olor a aceite quemado dentro del horno sin vinagre ni bicarbonato

Abrir la puerta del horno y sentir ese fuerte olor a aceite quemado es una situación desagradable. Después de preparar carnes, papas, empanadas u otras comidas con grasa, pueden quedar residuos adheridos a las paredes y bandejas. Con el tiempo, esos restos se recalientan en cada uso y generan aromas incómodos. Ante eso, existen tres consejos fáciles de implementar .

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Ni vinagre, ni bicarbonato, ni limón: cómo limpiar sartenes y ollas para recuperar su brillo

Aunque el bicarbonato de sodio y el vinagre suelen aparecer entre los remedios más conocidos para la limpieza doméstica, existen otras opciones igualmente efectivas. Para The Spruce , algunos ingredientes permiten aflojar la grasa, neutralizar olores persistentes y facilitar la limpieza profunda del horno sin necesidad de productos agresivos ni procedimientos complicados.

Uno de los métodos más utilizados consiste en aprovechar las propiedades naturales del limón . Su contenido de ácido cítrico contribuye a descomponer restos grasos, mientras que el vapor generado durante el calentamiento ayuda a desprender suciedad adherida.

El vapor ayuda a aflojar la grasa y deja un aroma cítrico más agradable dentro del electrodoméstico.

Jabón para platos y sal: una pasta útil para las manchas más difíciles

Cuando la grasa está muy adherida, una mezcla de detergente para platos y sal gruesa puede convertirse en una herramienta efectiva. El jabón actúa sobre la grasa, mientras que la sal aporta una acción abrasiva suave sin dañar las superficies.

Materiales necesarios

1 taza de agua caliente.

¼ de taza de jabón líquido para platos.

para platos. ½ taza de sal gruesa.

Esponja que no raye o trapo resistente.

Paso a paso

Mezclá el agua caliente con el jabón líquido. Incorporá la sal hasta formar una pasta espesa. Aplicá la preparación sobre las zonas con grasa. Dejala actuar entre 15 y 20 minutos. Frotá suavemente con una esponja. Retirá los residuos con un paño húmedo.

Este método puede resultar especialmente útil en las áreas donde el aceite quemado dejó capas difíciles de remover.

limpieza de horno Mantener limpios los electrodomésticos que se utilizan a diario es indispensable para la salud. WEB

El peróxido de hidrógeno sirve para la suciedad incrustada en el electrodoméstico

Otra alternativa para combatir manchas persistentes es utilizar peróxido de hidrógeno (agua oxigenada). Este producto puede reaccionar con restos orgánicos quemados y facilitar su eliminación.

Materiales necesarios

½ taza de peróxido de hidrógeno.

3 cucharadas de jabón líquido para platos.

para platos. Maicena o harina común.

o común. Esponja o paño.

Paso a paso

Mezclá el agua oxigenada con el jabón líquido. Agregá maicena o harina hasta formar una pasta fácil de extender. Aplicá la mezcla sobre las manchas más difíciles. Dejá que actúe hasta 30 minutos. Frotalo suavemente. Retirá los restos con un paño húmedo.

Esta técnica puede ayudar cuando las manchas llevan mucho tiempo acumuladas y no salen con una limpieza convencional.

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Eliminar el olor a aceite quemado del horno no siempre mejora con vinagre o bicarbonato. El vapor de limón, la combinación de jabón para platos con sal y las mezclas elaboradas con peróxido de hidrógeno pueden ayudar a desprender la grasa y mejorar el aroma interior de este tipo de electrodomésticos.