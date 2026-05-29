Cómo lavar las toallas: 9 consejos para que queden totalmente limpias e higiénicas sin acartonarse

Las toallas siempre acumulan humedad, restos de piel y bacterias constantemente. Sin embargo, aunque parecen fáciles de lavar, cometer ciertos errores en el lavarropas puede hacer que pierdan suavidad, absorban menos agua o incluso desarrollen olor desagradable después del secado. Por eso, 9 consejos son indispensables en la forma de lavado .

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Pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. Ajustar la temperatura, usar menos detergente o evitar ciertos productos permite que las toallas se mantengan higiénicas sin quedar duras ni ásperas. Además, varios remedios caseros ayudan a mejorar el resultado sin gastar de más.

Son ajustes simples sin necesidad de reemplazarlas constantemente.

Uno de los hábitos más frecuentes es pensar que las toallas deben lavarse siempre a temperaturas extremadamente altas. Sin embargo, para la mayoría de los casos, los 60 grados son suficientes para eliminar casi todas las bacterias. Solo cuando hay personas enfermas en casa se recomienda realizar un lavado a 90 grados.

Las toallas blancas pueden perder brillo rápidamente si se mezclan con prendas oscuras o textiles de color. Esta simple precaución ayuda a conservarlas limpias visualmente durante más tiempo.

Otro punto clave es la carga del lavarropas

Muchas personas realizan lavados con pocas prendas, lo que aumenta innecesariamente el consumo de agua y electricidad. Lo ideal es esperar a completar el tambor y aprovechar para incluir ropa de cama u otros textiles compatibles.

El exceso de detergente es otro problema habitual

Aunque parezca contradictorio, usar más jabón no limpia mejor. Los lavarropas modernos compensan el exceso utilizando más agua, y los residuos terminan acumulándose en las fibras, algo que favorece malos olores y endurece las toallas.

Además, el uso constante de suavizante puede perjudicar la absorción de agua. Este producto deja una película sobre las fibras que inicialmente aporta suavidad, pero con el tiempo reduce la capacidad absorbente de la tela. Por eso, muchos expertos recomiendan limitarlo o reemplazarlo por alternativas más naturales.

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Los 9 consejos para mantener las toallas suaves, limpias e higiénicas

Existen varios trucos sencillos que ayudan a conservar las toallas en mejores condiciones sin necesidad de productos agresivos ni gastos extra. Estos son algunos de los más recomendados:

1. Lavar a 60 grados en condiciones normales

Esa temperatura suele ser suficiente para eliminar bacterias sin desgastar tanto las fibras.

2. Reservar los 90 grados solo para casos especiales

Cuando alguien está enfermo o las toallas tienen mucha suciedad acumulada, un lavado más intenso puede ser útil.

3. Separar colores claros y oscuros

Esto evita manchas, pérdida de color y deterioro visual.

4. No usar demasiado detergente

Reducir la cantidad ayuda a evitar residuos y malos olores posteriores.

5. Evitar el suavizante de manera frecuente

Aunque deja aroma agradable, puede volver las toallas menos absorbentes.

6. Secarlas al aire libre siempre que sea posible

El secado natural reduce el consumo eléctrico y ayuda a mantener las fibras más esponjosas.

7. Usar vinagre como alternativa casera

Agregar una cucharada de esencia de vinagre durante el lavado puede ayudar a eliminar manchas, restos de detergente y pelusas.

8. Añadir aceites esenciales

Unas gotas de lavanda u otros aceites pueden aportar aroma agradable sin necesidad de suavizantes industriales.

9. Probar detergentes ecológicos o caseros

Algunas personas optan por detergentes menos agresivos o incluso preparados naturales, como el detergente elaborado con castañas.

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Modificar algunos hábitos cotidianos no solo ayuda a mantener las toallas más suaves e higiénicas, sino que también permite ahorrar agua y electricidad.