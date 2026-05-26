Los 10 consejos que recomiendan los dermatólogos para proteger la piel durante el invierno

La temporada de otoño e invierno no solo afecta al sistema respiratorio o a las articulaciones . Las bajas temperaturas, el viento, la calefacción y los cambios bruscos de ambiente también impactan directamente sobre la piel, especialmente en zonas sensibles como labios, mejillas, cuello y manos. Por eso, existen consejos para reforzar los cuidados diarios para mantener la barrera cutánea protegida y evitar daños provocados por el clima.

Por Redacción Por Las Redes

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Durante los meses fríos, la piel pierde hidratación con mayor facilidad y pueden aparecer irritaciones, sequedad, grietas o brotes de afecciones dermatológicas preexistentes. Por eso, especialistas en dermatología recomiendan reforzar los cuidados diarios para mantener la barrera cutánea protegida y evitar daños provocados por el clima.

Uno de los principales consejos de los dermatólogos es hidratar la piel varias veces al día, especialmente en personas que padecen dermatitis atópica, psoriasis u otras afecciones cutáneas.

Los especialistas recomiendan utilizar cremas emolientes con componentes como lanolina o urea, ya que ayudan a conservar la humedad natural y fortalecen la barrera protectora de la piel.

cuidado piel personas mayores

El exceso de lavado puede empeorar la dermatitis

Durante esta época aumenta la aparición de dermatitis por desgaste, sobre todo en las manos.

Los expertos advierten que el lavado excesivo elimina la protección natural de la piel y favorece irritaciones y grietas, especialmente en personas que por trabajo necesitan higienizarse constantemente.

Para reducir el daño recomiendan:

- Utilizar guantes cuando sea posible.

- Aplicar cremas con efecto barrera.

- Evitar productos agresivos o con alcohol.

- Elegir limpiadores suaves y dermatológicamente testeados.

Duchas muy calientes: uno de los errores más comunes

Aunque el agua caliente genera sensación de alivio frente al frío, los dermatólogos advierten que puede aumentar la deshidratación cutánea.

Por eso aconsejan duchas cortas con agua tibia y evitar bañarse más de una vez al día, ya que el exceso de agua elimina aceites naturales esenciales para mantener la piel protegida.

ducha agua caliente El agua caliente en invierno es un factor determinante para el cuidado de tu piel en la ducha. WEB

Los labios también necesitan protección solar

El frío y el viento afectan especialmente a los labios, que suelen agrietarse con facilidad durante el invierno.

Los especialistas recomiendan usar hidratantes labiales con protección ultravioleta, especialmente en zonas con nieve, donde la radiación solar puede reflejarse hasta en un 80%.

Guantes y ropa adecuada ayudan a prevenir lesiones

Las personas con sensibilidad extrema al frío pueden sufrir sabañones o fenómenos de Raynaud, una alteración circulatoria que provoca cambios de color y sensación de frío intenso en los dedos.

Por eso, los dermatólogos recomiendan utilizar guantes, bufandas y prendas de abrigo que ayuden a mantener estable la temperatura corporal.

Los tratamientos para la piel deben adaptarse a cada caso

Los especialistas explican que no todas las pieles necesitan los mismos productos durante el invierno.

En pieles resistentes suelen recomendarse activos como:

- Vitamina C.

- Ácido retinoico.

- Ácido glicólico.

- Hidroxiácidos.

Estos componentes ayudan a combatir el envejecimiento y mejorar la textura cutánea.

Sin embargo, en personas con piel sensible o intolerante se aconsejan productos calmantes y descongestivos con sustancias como:

- Dexpantenol.

- Alfabisabolol.

- Rusco.

- Ácido glicirrético.

Además, recomiendan evitar productos con perfumes, alcohol o conservantes irritantes.

El invierno es ideal para tratamientos despigmentantes

Los dermatólogos sostienen que los meses fríos representan el mejor momento del año para realizar tratamientos contra manchas faciales.

La alimentación también influye en la salud de la piel

El cuidado cutáneo no depende únicamente de cremas y productos externos.

Los especialistas recomiendan aumentar el consumo de vitamina C, antioxidantes y agua durante el invierno para favorecer la regeneración celular y mantener la piel hidratada desde el interior.