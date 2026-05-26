Si encontrás hojas secas cerca de tu casa no las tires, son un tesoro para aprovechar en el otoño

Con la llegada del otoño, veredas, patios y jardines comienzan a cubrirse de hojas amarillas, ocres y marrones que muchas personas juntan y desechan automáticamente. Sin embargo, especialistas en jardinería y compostaje aseguran que ese material natural puede convertirse en uno de los mejores aliados para cuidar las plantas, mejorar la tierra y reducir residuos en el hogar.

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Lejos de ser basura, las hojas secas cumplen funciones esenciales dentro del ecosistema . Conservan humedad, protegen raíces, favorecen la actividad biológica del suelo y aportan nutrientes que pueden reutilizarse de manera natural en jardines, huertas y macetas.

Uno de los usos más recomendados para las hojas de otoño es incorporarlas al compost casero. Este material aporta carbono, un componente fundamental para equilibrar residuos orgánicos más húmedos como restos de frutas, verduras o café.

Ese equilibrio ayuda a evitar malos olores y favorece una descomposición más saludable y eficiente.

Además, las hojas contienen hasta un 80% de los nutrientes que el árbol absorbió durante su crecimiento. Cuando se degradan, esos nutrientes regresan al suelo y pueden ser aprovechados nuevamente por otras plantas.

Los especialistas recomiendan:

- Guardar las hojas en bolsas o recipientes ventilados.

- Incorporarlas gradualmente al compost.

- Triturarlas para acelerar la descomposición.

- Evitar hojas enfermas o con hongos visibles.

El resultado es un abono natural que mejora la calidad de la tierra sin necesidad de productos químicos.

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Mulch: el acolchado natural que protege raíces y conserva humedad

Otra técnica cada vez más utilizada consiste en emplear las hojas secas como mulch o acolchado natural. El método se basa en cubrir la superficie de macetas, canteros o huertas con una capa de hojas trituradas.

Este sistema aporta múltiples beneficios:

- Conserva la humedad del suelo.

- Ayuda a regular la temperatura de las raíces.

- Reduce el crecimiento de malezas.

- Protege microorganismos beneficiosos.

- Mejora la estructura de la tierra.

Además, el mulch crea un pequeño ecosistema que favorece la biodiversidad dentro del jardín.

Sin embargo, los expertos advierten que un exceso de hojas húmedas puede generar problemas de humedad en algunas plantas sensibles. Por eso aconsejan no formar capas demasiado gruesas y revisar que el drenaje funcione correctamente.

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Las hojas secas también ayudan a atraer insectos beneficiosos

Otra de las recomendaciones más difundidas consiste en crear pequeños refugios naturales con hojas secas en sectores estratégicos del jardín.

Aunque muchas veces estos montículos se asocian con desorden, en realidad pueden transformarse en microhábitats para organismos fundamentales en el equilibrio natural del suelo.

Entre ellos aparecen:

- Lombrices.

- Escarabajos.

- Microorganismos descomponedores.

- Insectos que ayudan al control biológico de plagas.

Estos organismos colaboran con la aireación de la tierra, aceleran la descomposición de materia orgánica y fortalecen la salud general del jardín.

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Para hacerlo correctamente, los especialistas sugieren:

- Formar pequeños montones en rincones ventilados.

- Evitar compactar las hojas.

- Mantenerlas lejos de zonas excesivamente húmedas.

- Revisarlas periódicamente.

Además de favorecer la biodiversidad, esta práctica puede reducir la necesidad de utilizar productos químicos para controlar plagas.