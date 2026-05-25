25 de mayo de 2026 - 10:36

No tires los frascos de café vacíos, tenés un tesoro en casa: 9 ideas para darles una nueva vida

Los frascos de café se volvieron protagonistas del reciclaje y la decoración gracias a ideas simples, útiles y económicas para el hogar.

image
Por Ignacio Alvarado

Leé además

no tires las latas de atun, son un tesoro para tu hogar: 3 ideas para reutilizarlas sin de gastar mas

No tires las latas de atún, son un tesoro para tu hogar: 3 ideas para reutilizarlas sin de gastar más
Con un poco de creatividad es posible darles un nuevo lugar dentro y fuera de casa.

Las latas de arvejas no las tires, son un tesoro en casa: 4 ideas esconden un curioso valor

La tendencia creció en redes sociales porque combina ahorro, creatividad y sustentabilidad. En lugar de tirarlos, muchas familias descubrieron que estos recipientes pueden tener una segunda vida útil con muy pocos cambios.

1. Frascos para almacenar alimentos

Una de las ideas más prácticas es utilizarlos para guardar arroz, azúcar, yerba, legumbres o especias. Las tapas ayudan a conservar mejor los productos y mantener la cocina ordenada.

2. Organizadores para baño

Los frascos de café también sirven para guardar algodones, hisopos o accesorios pequeños. Además de funcionales, aportan estilo a la decoración del baño.

3. Macetas para suculentas

Con un poco de pintura o cuerda decorativa, pueden convertirse en pequeñas macetas ideales para escritorios, cocinas o balcones.

image

4. Porta velas decorativos

Otra tendencia fuerte en decoración es reutilizarlos como faroles o porta velas. La luz reflejada en el vidrio genera ambientes cálidos y modernos.

5. Organizadores de escritorio

Lápices, marcadores y tijeras pueden guardarse fácilmente en estos recipientes reciclados.

6. Frascos para café o té

Muchas personas reutilizan los mismos envases para volver a guardar café, té o infusiones.

image

7. Alcancías caseras

Con una pequeña abertura en la tapa, los frascos pueden convertirse en alcancías prácticas y decorativas.

8. Envases para regalos

Los especialistas en reciclaje destacan que también son ideales para regalar dulces, galletitas o mezclas caseras.

9. Faroles patrios o decorativos

Pintándolos o decorándolos con luces LED, los frascos se transforman en adornos perfectos para celebraciones o reuniones familiares.

image

Una tendencia que mezcla ahorro y creatividad

El auge del reciclaje demuestra que muchos objetos cotidianos todavía tienen valor después de su uso original. Los frascos de café son un ejemplo claro de cómo algo simple puede convertirse en una herramienta útil y decorativa dentro del hogar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

reciclaje: guarda las bandejas de fiambre y convertilas en un espectacular adorno para tu casa

Reciclaje: guardá las bandejas de fiambre y convertilas en un espectacular adorno para tu casa

Las virulanas pueden tener una segunda vida muy útil en casa.

Las virulanas de acero no las tires, son un tesoro en casa: las 3 ideas útiles que le dan valor

reciclaje: guarda los potes de salsa de delivery y transformalos en un espectacular adorno para tu casa

Reciclaje: guardá los potes de salsa de delivery y transfórmalos en un espectacular adorno para tu casa

los frascos de vidrio no los tires, sos un afortunado: como convertirlos en faroles patrios para el 25 de mayo

Los frascos de vidrio no los tires, sos un afortunado: cómo convertirlos en faroles patrios para el 25 de Mayo