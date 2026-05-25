No tires los frascos de café vacíos, tenés un tesoro en casa: 9 ideas para darles una nueva vida

Los frascos de café vacíos dejaron de ser simples envases para convertirse en uno de los objetos más reutilizados dentro del mundo del reciclaje doméstico . Gracias a su resistencia, diseño y tapa hermética, cada vez más personas los transforman en soluciones prácticas de decoración , organización y almacenamiento para el hogar .

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La tendencia creció en redes sociales porque combina ahorro, creatividad y sustentabilidad. En lugar de tirarlos, muchas familias descubrieron que estos recipientes pueden tener una segunda vida útil con muy pocos cambios.

Una de las ideas más prácticas es utilizarlos para guardar arroz, azúcar, yerba, legumbres o especias. Las tapas ayudan a conservar mejor los productos y mantener la cocina ordenada.

Los frascos de café también sirven para guardar algodones, hisopos o accesorios pequeños. Además de funcionales, aportan estilo a la decoración del baño.

Con un poco de pintura o cuerda decorativa, pueden convertirse en pequeñas macetas ideales para escritorios, cocinas o balcones.

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4. Porta velas decorativos

Otra tendencia fuerte en decoración es reutilizarlos como faroles o porta velas. La luz reflejada en el vidrio genera ambientes cálidos y modernos.

5. Organizadores de escritorio

Lápices, marcadores y tijeras pueden guardarse fácilmente en estos recipientes reciclados.

6. Frascos para café o té

Muchas personas reutilizan los mismos envases para volver a guardar café, té o infusiones.

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7. Alcancías caseras

Con una pequeña abertura en la tapa, los frascos pueden convertirse en alcancías prácticas y decorativas.

8. Envases para regalos

Los especialistas en reciclaje destacan que también son ideales para regalar dulces, galletitas o mezclas caseras.

9. Faroles patrios o decorativos

Pintándolos o decorándolos con luces LED, los frascos se transforman en adornos perfectos para celebraciones o reuniones familiares.

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Una tendencia que mezcla ahorro y creatividad

El auge del reciclaje demuestra que muchos objetos cotidianos todavía tienen valor después de su uso original. Los frascos de café son un ejemplo claro de cómo algo simple puede convertirse en una herramienta útil y decorativa dentro del hogar.