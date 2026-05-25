No tires las latas de atún, son un tesoro para tu hogar: 3 ideas para reutilizarlas sin de gastar más

Tras consumir una lata de atún, la mayoría de las personas suele tirarla sin pensarlo demasiado. No obstante, estos pequeños envases metálicos pueden convertirse en un tesoro para la casa : elementos muy útiles si se los reutiliza con un poco de ingenio.

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Uno de los usos más populares consiste en reutilizarlas como pequeñas macetas para suculentas , cactus o plantas de tamaño reducido. Gracias a su formato compacto, resultan ideales para decorar escritorios, balcones, cocinas o estanterías.

Muchas personas las personalizan con pintura, tela, cuerda de yute o papeles decorativos para darles un estilo moderno o rústico .

Especialistas en jardinería recomiendan realizar pequeños agujeros en la base para permitir el drenaje del agua y evitar que las raíces acumulen humedad.

Reciclaje para organizar objetos pequeños

Las latas también pueden funcionar como organizadores para distintos espacios de la casa. Su tamaño y resistencia permiten utilizarlas para guardar:

- Lápices y biromes

- Clips y elementos de oficina

- Brochas de maquillaje

- Especias

- Cubiertos pequeños

- Utensilios de cocina

Además de ser fáciles de limpiar, pueden acomodarse dentro de cajones o sobre escritorios sin ocupar demasiado espacio.

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Cómo convertirlas en portavelas decorativos

Otra alternativa muy utilizada consiste en convertirlas en portavelas caseros. Algunas personas colocan directamente velas pequeñas dentro del recipiente, mientras que otras aprovechan restos de cera reciclada para fabricar velas aromáticas artesanales.

Embed - Manualidad de RECICLAJE - PORTAVELAS - Latas de atún.

También es habitual decorar el exterior con perforaciones metálicas, pintura o papel para generar efectos de luz y sombras cuando la vela está encendida.

Por su resistencia al calor, suelen utilizarse en patios, balcones y mesas exteriores.

Detalles a analizar antes de reutilizarlas

Antes de darles un nuevo uso, especialistas recomiendan limpiar cuidadosamente las latas para eliminar restos de aceite y olor.

Además, aconsejan revisar los bordes metálicos para evitar filos cortantes. En algunos casos, puede ser útil lijarlos suavemente o cubrirlos con cinta decorativa para mejorar la seguridad durante su manipulación.