23 de mayo de 2026 - 17:30

Las cáscaras de banana no las tires, son un tesoro para tu hogar: por qué son ideales para ahorrar en casa

Existen algunos trucos simples que permiten reutilizarla en el hogar antes de tirarla a la basura.

El impacto dependerá también del contexto.

El impacto dependerá también del contexto.

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Por Redacción Por Las Redes

La banana forma parte de la alimentación diaria de millones de personas en todo el mundo, aunque gran parte de quienes la consumen descartan automáticamente su cáscara sin conocer los distintos usos que puede tener en el hogar. Existen algunos trucos simples que permiten reutilizar este residuo cotidiano antes de tirarlo a la basura.

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Los usos de la cáscara de banana para la piel

Uno de los destinos más conocidos para la cáscara de banana está relacionado con el cuidado de la piel. La parte interna contiene compuestos que algunas personas utilizan como remedio casero para aliviar molestias leves o hidratar determinadas zonas de la piel.

Entre los usos más difundidos aparecen:

- Aplicarla sobre quemaduras leves provocadas por el sol.

- Utilizarla en picaduras de insectos.

- Colocarla sobre pequeñas astillas para facilitar su extracción.

- Emplearla como hidratante natural en áreas resecas.

De todos modos, especialistas en dermatología recuerdan que estas alternativas caseras no reemplazan tratamientos médicos ni productos específicos recomendados por profesionales de la salud.

Jardin
Jardín, jardinería y plantas aprovechan cáscaras de banana como fertilizante natural

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Un recurso útil para las plantas y el compost en casa

La jardinería es otro de los ámbitos donde la cáscara de banana suele aprovecharse. Gracias a su composición orgánica, muchas personas la incorporan al compost para enriquecer la mezcla utilizada luego en macetas y jardines.

Además, existe un truco muy popular entre aficionados a las plantas ornamentales: usar la cara interna de la cáscara para limpiar hojas grandes. Al frotarla suavemente sobre la superficie, ayuda a remover el polvo acumulado y recuperar parte del brillo natural sin necesidad de aplicar productos químicos.

Este método suele utilizarse especialmente en plantas de interior que acumulan suciedad con facilidad y pierden intensidad visual con el paso de los días.

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¿Tirás las cáscaras de banana? Descubrí lo que podés hacer con ellas antes de descartarlas.

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El método casero para dar brillo a los zapatos

Uno de los consejos que más llamó la atención fue el relacionado con el cuidado del calzado.

El procedimiento consiste en tres pasos sencillos:

- Frotar la parte interna de la cáscara sobre el cuero.

- Esperar algunos segundos.

- Pasar un paño limpio y seco para retirar los restos.

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