22 de mayo de 2026 - 13:15

Adiós al bidet: la tendencia 2026 que cada vez gana más fuerza es mucho más elegante y cómoda

Los inodoros inteligentes y las duchas higiénicas avanzan como alternativas modernas para baños más compactos.

Adiós al bidet la tendencia 2026 que cada vez gana más fuerza es mucho más elegante y cómoda (2)
Por Andrés Aguilera

El bidet tradicional empieza a perder lugar en muchos proyectos de baño moderno. Para 2026, la tendencia que más crece combina higiene, tecnología y diseño: inodoros inteligentes con bidet incorporado o duchas higiénicas laterales junto al inodoro.

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El cambio no significa abandonar la higiene con agua, sino integrarla de otra manera. La nueva lógica busca baños más cómodos, fáciles de limpiar y con mejor aprovechamiento del espacio.

La alternativa que gana fuerza en 2026

Los inodoros inteligentes aparecen como uno de los recursos que vienen a reemplazar al bidet clásico. Incorporan funciones como chorro regulable, temperatura ajustable, secado con aire caliente y controles remotos.

Adiós al bidet la tendencia 2026 que cada vez gana más fuerza es mucho más elegante y cómoda (3)

Este tipo de solución une dos artefactos en uno. Por eso resulta atractiva para baños chicos, departamentos nuevos o reformas donde cada metro cuenta.

Por qué puede ser más elegante

El bidet ocupa espacio, exige cañerías y suma un segundo artefacto al baño. En ambientes chicos, eso puede hacer que la circulación sea más incómoda.

En cambio, el inodoro inteligente concentra funciones en una sola pieza. Visualmente, el baño queda más limpio, con menos cortes en el piso y una estética más minimalista.

Adiós al bidet la tendencia 2026 que cada vez gana más fuerza es mucho más elegante y cómoda (1)

También hay una opción más simple y económica: la ducha higiénica junto al inodoro, que se instala al costado y permite higiene con agua sin agregar un bidet completo.

Qué ventajas tiene frente al bidet clásico

  • Ahorra espacio en baños chicos.
  • Integra higiene y confort en un solo artefacto.
  • Puede reducir el uso de papel, según el modelo.
  • Facilita la limpieza del baño al eliminar un artefacto separado.
  • Permite regular presión y temperatura en versiones avanzadas.

Qué mirar antes de instalarlo

Antes de reemplazar un bidet, hay que revisar presión de agua, instalación eléctrica, espacio disponible, garantía y compatibilidad con el baño existente.

Los modelos inteligentes suelen ser más caros que una ducha higiénica. Por eso, la elección depende del presupuesto y del nivel de tecnología que se busque.

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