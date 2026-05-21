La campera básica pierde terreno frente a una prenda con más presencia: la chaqueta bomber de cuero oversize . Para el otoño 2026 en Argentina , esta silueta aparece como una alternativa más actual que la clásica campera liviana sin forma. El cambio se nota en el volumen, la textura y el color.

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La tendencia no busca una campera ajustada, sino una chaqueta con caída relajada, hombros amplios y un aire vintage fácil de combinar.

LuisaViaRoma señaló que las chaquetas de cuero para otoño-invierno 2025-2026 incluyen bombers oversize, versiones cropped Y2K, biker actualizadas, trenchs de cuero y blazers sastreros.

Entre todas, la bomber de cuero es una de las más usables para Argentina porque abriga, suma estilo y no exige un look demasiado producido.

La era de la campera básica llegó a su fin conocé la chaqueta de otoño que la está reemplazando (1)

Funciona con jeans rectos, pantalones sastreros, vestidos tejidos, faldas midi y botas. También reemplaza a la campera de jean cuando se busca un outfit más otoñal.

Por qué el cuero envejecido gana lugar

Vogue España destacó el regreso del cuero desgastado durante 2026. Ese efecto usado, gastado o vintage hace que la prenda se vea menos rígida y más interesante.

No se trata de una campera rota, sino de una textura con carácter. Marrón chocolate, negro lavado, bordó oscuro y verde oliva son tonos que acompañan muy bien la temporada.

La ventaja es que no parece recién comprada ni demasiado formal. Tiene una estética más relajada, pero sigue siendo fuerte visualmente.

Cómo usarla en otoño 2026

La forma más simple es combinarla con una remera blanca, jean recto y mocasines o zapatillas urbanas. Ese look funciona para todos los días sin parecer descuidado.

La era de la campera básica llegó a su fin conocé la chaqueta de otoño que la está reemplazando (2)

Para una versión más elegante, puede ir con pantalón negro, sweater fino y botas. La chaqueta aporta textura y evita que el conjunto se vea plano.

El error común es sumar demasiados elementos pesados: cuero, tachas, botas grandes y accesorios fuertes al mismo tiempo. La bomber ya tiene presencia propia.