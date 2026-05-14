14 de mayo de 2026 - 09:27

Las camperas de gamuza de los años 70 vuelven a ser tendencia y así se combinan este otoño

Las camperas de gamuza inspiradas en los años 70 regresan este otoño 2026 y se convierten en el abrigo clave de los looks más sofisticados.

Estilo
Por Ignacio Alvarado

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Durante varias temporadas, las chaquetas minimalistas y deportivas dominaron las principales colecciones. Sin embargo, las nuevas tendencias comienzan a inclinarse por prendas con mayor identidad visual y acabados más artesanales. En ese contexto, la gamuza aporta un equilibrio entre elegancia relajada y estilo clásico, dos elementos centrales de la moda actual.

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La clave de este regreso está en la versatilidad. Las camperas de inspiración setentosa aparecen en versiones cortas, oversized o con flecos discretos, adaptándose a distintos estilos sin perder su esencia vintage. Además, los tonos tierra, marrón chocolate, camel y arena refuerzan esa estética cálida que domina gran parte de la temporada de otoño.

Cómo se usan este otoño 2026

La forma más actual de llevar las camperas de gamuza es combinarlas con prendas simples y siluetas relajadas. Los jeans amplios, pantalones de sastrería y sweaters livianos se convierten en aliados naturales para construir looks equilibrados y modernos. El objetivo no es recrear un outfit literal de los años 70, sino reinterpretarlo desde una mirada contemporánea.

El calzado también cumple un rol importante dentro de esta tendencia. Botas de cuero vintage, mocasines clásicos y zapatillas retro aparecen como las opciones más elegidas para acompañar este tipo de abrigo. Todo se orienta hacia una estética más natural y menos estructurada, donde la comodidad sigue siendo protagonista dentro de la ropa de temporada.

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Otro aspecto clave es la textura. La gamuza aporta profundidad visual y genera looks más ricos incluso cuando las combinaciones son simples. Por eso, muchas marcas empiezan a incorporarla no solo en camperas, sino también en bolsos y accesorios, consolidándola como uno de los materiales estrella del año.

Así, el otoño 2026 confirma el regreso de los clásicos reinterpretados. Las camperas de gamuza vuelven con fuerza y demuestran que algunas prendas nunca desaparecen: simplemente esperan el momento indicado para reinventarse.

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