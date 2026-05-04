4 de mayo de 2026 - 10:43

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 4 al 10 de mayo

Estas recetas de comida saludable con pocos ingredientes te ayudan a organizar el menú del 4 al 10 de mayo fácil, rápido y sin gastar de más.

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Por Ignacio Alvarado

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Entre el 4 y el 10 de mayo, la clave es priorizar recetas simples que te permitan reutilizar ingredientes y ahorrar tiempo en la cocina. Con una buena planificación, podés lograr una comida variada y saludable sin complicarte.

Además, estas recetas combinan ingredientes accesibles que podés conseguir fácilmente. La idea es mantener una comida equilibrada durante toda la semana con platos que no demanden demasiado esfuerzo.

Lunes: Arroz salteado con pollo

Una de las recetas más completas de comida semanal.

Ingredientes: arroz, pechuga de pollo, zanahoria, cebolla, aceite, sal.

Paso a paso: cociná el arroz. Salteá el pollo con verduras y mezclá todo. Estos ingredientes forman una comida rápida.

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Martes: Tortilla de zapallito en sartén

Clásica dentro de las recetas de comida casera.

Ingredientes: zapallito, huevo, cebolla, aceite, sal.

Paso a paso: salteá el zapallito, agregá huevo batido y cociná hasta dorar. Pocos ingredientes, gran comida.

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Miércoles: Ensalada completa de garbanzos

Entre las recetas saludables, esta comida es ideal.

Ingredientes: garbanzos cocidos, tomate, cebolla, huevo, aceite, sal.

Paso a paso: mezclá todos los ingredientes y condimentá. Una comida simple y nutritiva.

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Jueves: Fideos con verduras salteadas

Una de las recetas más prácticas de comida.

Ingredientes: fideos, zanahoria, morrón, cebolla, aceite, sal.

Paso a paso: cociná los fideos y salteá las verduras. Integrá todo. Estos ingredientes logran una comida liviana.

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Viernes: Papas y huevo a la sartén

Entre las recetas económicas de comida casera.

Ingredientes: papas, huevo, aceite, sal.

Paso a paso: dorá las papas en sartén, agregá huevo y cociná. Pocos ingredientes, resultado ideal.

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Sábado y domingo: opciones flexibles y caseras

El fin de semana es ideal para relajar un poco la planificación y reutilizar ingredientes en nuevas recetas. Podés preparar una comida tipo tarta con lo que tengas en la heladera, armar empanadas caseras o hacer una pizza rápida con masa simple.

Otra opción dentro de estas recetas es un salteado de verduras con arroz o fideos, aprovechando ingredientes que sobraron en la semana. También podés optar por una comida más tranquila como una sopa casera o un revuelto.

La clave del fin de semana es mantener la simpleza: usar pocos ingredientes, evitar desperdicios y seguir disfrutando de recetas prácticas que se adapten a tu ritmo.

Estas recetas demuestran que con organización y pocos ingredientes podés resolver toda la semana. La comida casera, simple y saludable es posible si planificás y elegís bien cada plato.

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