3 recetas ideales para el 1 de mayo: platos calientes, abundantes y fáciles de hacer

El 1 de mayo, Día del Trabajador en Argentina , es una fecha especial para reunirse y compartir. En ese contexto, las recetas de comida casera toman protagonismo, sobre todo aquellas que requieren pocos ingredientes y permiten preparar platos abundantes, calientes y reconfortantes para disfrutar en familia.

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Estas recetas están pensadas para resolver una comida completa sin complicaciones. Con ingredientes simples y accesibles, podés armar un menú ideal para esta jornada, en la que la cocina se convierte en un espacio de encuentro y celebración.

Además, elegir este tipo de recetas permite optimizar tiempo y presupuesto. Con pocos ingredientes , se pueden lograr platos rendidores que representan la esencia de la comida casera argentina: sabor, calidez y tradición.

Una de las recetas más elegidas de comida para fechas como el Día del Trabajador.

Paso a paso: salteá cebolla y carne, agregá verduras y lentejas. Cubrí con agua y cociná hasta que espese. Estos ingredientes logran una comida abundante y nutritiva.

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Polenta cremosa con salsa

Dentro de las recetas tradicionales, esta comida es infaltable en días frescos.

Ingredientes: polenta, agua o caldo, queso, tomate, ajo, aceite, sal.

Paso a paso: cociná la polenta con líquido caliente. Prepará una salsa con tomate y ajo. Serví con queso. Pocos ingredientes, gran comida.

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Pastel de papa en sartén

Otra de las recetas ideales para una comida casera y rendidora.

Ingredientes: papa, carne picada, cebolla, huevo, sal, aceite.

Paso a paso: prepará un puré, cociná la carne con cebolla y armá capas en sartén. Cociná hasta dorar. Estos ingredientes forman una comida completa.

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Estas recetas son perfectas para celebrar el 1 de mayo con una comida casera, abundante y fácil. Con pocos ingredientes, podés disfrutar de platos que reúnen tradición, sabor y el espíritu del Día del Trabajador en Argentina.