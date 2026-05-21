Diego Suárez, experto en longevidad que cuestionó los hábitos modernos y lanzó una advertencia: "Tendríamos que comer..."

Diego Suárez, especialista en longevidad, sacudió las redes al afirmar que algunos hábitos modernos, como comer varias veces al día, es un error biológico. Según el creador de contenido, el cuerpo humano está diseñado para realizar una sola ingesta diaria, retomando costumbres ancestrales que priorizan el ayuno sobre la alimentación constante.
Diego Suárez pasó por el pódcast de Deliasanzstyle y no anduvo con vueltas al cuestionar cómo nos alimentamos hoy en día. Para el experto, la mayoría de los hábitos que tenemos "no deberían ni existir". Mientras la inercia nos lleva del desayuno al almuerzo y de la merienda a la cena, él propone frenar la pelota y replantearse la lógica de comer a cada rato.
"Tendríamos que comer una vez al día": la teoría de Suárez sobre longevidad y alimentación ancestral
La clave está en mirar hacia atrás: "Tendríamos que comer una vez al día, que era lo que hacían antes", soltó Suárez para resumir su postura sobre la longevidad. El especialista sostiene que el organismo funciona mejor cuando no está procesando comida todo el tiempo, una idea que choca de frente con la recomendación tradicional de no saltearse ninguna de las cuatro comidas básicas.
El ayuno como remedio natural y el comportamiento animal
Un punto fuerte de su teoría aparece cuando el cuerpo se enferma. Suárez dice que, ante una molestia o enfermedad, lo primero que hacemos es querer comer para sentirnos mejor, pero que ese es justamente el error: "¿Qué hace un animal cuando se pone malo? No come. Ayuno. Deja de comer", explicó con firmeza al asociar la falta de hambre con el poder de recuperación del cuerpo.
Cuando uno está enfermo y come cada dos horas pensando que eso le va a dar fuerzas, en realidad le está haciendo un "daño terrible" al sistema. El ayuno permite que la energía del organismo se dirija a "la parte de tu cuerpo que necesita ayuda para recomponerse" en lugar de gastarla en la digestión. Para el experto, mucha gente termina saboteando su propia salud por no dejar de ingerir alimentos cuando se siente mal.
Qué significa realmente "desayuno": el origen de la palabra según Suárez
Incluso el lenguaje cotidiano esconde esta realidad según el influencer. Al analizar la palabra "des-ayuno", Suárez aclaró que el término significa literalmente terminar con el estado de ayuno previo: "Venías de ayuno y es la primera comida que hacías", remarcó para reforzar que la alimentación diaria debería ser un evento único y no una maratón de platos que se suceden sin pausa desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir.