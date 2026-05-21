Diego Suárez, experto en longevidad que cuestionó los hábitos modernos y lanzó una advertencia: "Tendríamos que comer..."

"Si estás malo, lo que tenés que hacer es no comer", asegura el especialista Diego Suárez, comparando la recuperación humana con la lógica de los animales.

El experto en logevidad advirtió que comer varias veces al día es uno de los hábitos modernos que no deberíamos seguir.

Diego Suárez, especialista en longevidad, sacudió las redes al afirmar que algunos hábitos modernos, como comer varias veces al día, es un error biológico. Según el creador de contenido, el cuerpo humano está diseñado para realizar una sola ingesta diaria, retomando costumbres ancestrales que priorizan el ayuno sobre la alimentación constante.

Diego Suárez pasó por el pódcast de Deliasanzstyle y no anduvo con vueltas al cuestionar cómo nos alimentamos hoy en día. Para el experto, la mayoría de los hábitos que tenemos "no deberían ni existir". Mientras la inercia nos lleva del desayuno al almuerzo y de la merienda a la cena, él propone frenar la pelota y replantearse la lógica de comer a cada rato.

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"Tendríamos que comer una vez al día": la teoría de Suárez sobre longevidad y alimentación ancestral La clave está en mirar hacia atrás: "Tendríamos que comer una vez al día, que era lo que hacían antes", soltó Suárez para resumir su postura sobre la longevidad. El especialista sostiene que el organismo funciona mejor cuando no está procesando comida todo el tiempo, una idea que choca de frente con la recomendación tradicional de no saltearse ninguna de las cuatro comidas básicas.

El ayuno como remedio natural y el comportamiento animal Un punto fuerte de su teoría aparece cuando el cuerpo se enferma. Suárez dice que, ante una molestia o enfermedad, lo primero que hacemos es querer comer para sentirnos mejor, pero que ese es justamente el error: "¿Qué hace un animal cuando se pone malo? No come. Ayuno. Deja de comer", explicó con firmeza al asociar la falta de hambre con el poder de recuperación del cuerpo.