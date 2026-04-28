Por qué algunas personas recuerdan mejor de noche, según estudios recientes

Los estudios, la memoria, el sueño y los hábitos muestran que algunas personas logran recordar mejor durante la noche, ya que su mente alcanza un estado de mayor calma y concentración que favorece la recuperación de información.

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Para muchas personas, la noche no solo representa descanso, sino también claridad mental. En ausencia de estímulos constantes, el cerebro puede enfocarse mejor en organizar y recuperar recuerdos.

La memoria funciona de manera distinta según el momento del día. Durante la noche, la reducción de distracciones permite que ciertos procesos cognitivos se vuelvan más eficientes.

Además, los hábitos diarios influyen en este fenómeno. Quienes suelen estudiar o reflexionar por la noche entrenan su mente para rendir mejor en ese horario.

Lo que dicen los estudios recientes

Diversos estudios han demostrado que el sueño y los ritmos circadianos juegan un papel clave en la capacidad de recordar información. Algunas personas tienen un cronotipo nocturno, lo que significa que su rendimiento cognitivo aumenta al final del día.

Investigaciones de la Universidad de Toronto indican que el cerebro consolida mejor ciertos recuerdos cuando se encuentra en un estado relajado, algo más frecuente durante la noche.

Además, estudios del Instituto Karolinska en Suecia señalan que la falta de interrupciones externas favorece la activación de redes neuronales vinculadas a la memoria.

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El rol del sueño y los hábitos en el recuerdo

El sueño no solo permite descansar, sino también procesar información. Durante las etapas más profundas, el cerebro reorganiza lo aprendido y fortalece conexiones neuronales.

Los hábitos también son determinantes. Las personas que mantienen rutinas nocturnas, como leer o estudiar, tienden a desarrollar una mayor capacidad de concentración en ese momento del día.

Por otro lado, los estudios destacan que no todos funcionan igual. Mientras algunos rinden mejor por la mañana, otros encuentran en la noche su momento ideal.

La combinación entre memoria, sueño y hábitos explica por qué ciertas personas logran recordar mejor de noche, aprovechando un entorno más tranquilo y un cerebro preparado para procesar información con mayor profundidad.