28 de abril de 2026 - 13:24

Por qué algunas personas recuerdan mejor de noche, según estudios recientes

Los estudios, la memoria, el sueño y los hábitos explican por qué el cerebro rinde mejor por la noche.

Estudios
Por Ignacio Alvarado

Leé además

Descubrí cuantas tazas de café al día son recomendables para mejorar el estrés. 

Los estudios revelaron el número exacto de tazas de café al día que reducen el estrés en las personas
los estudios confirman que la argentina es uno de los paises mas familieros de todo el mundo

Los estudios confirman que la Argentina es uno de los países más "familieros" de todo el mundo

Para muchas personas, la noche no solo representa descanso, sino también claridad mental. En ausencia de estímulos constantes, el cerebro puede enfocarse mejor en organizar y recuperar recuerdos.

image

La memoria funciona de manera distinta según el momento del día. Durante la noche, la reducción de distracciones permite que ciertos procesos cognitivos se vuelvan más eficientes.

Además, los hábitos diarios influyen en este fenómeno. Quienes suelen estudiar o reflexionar por la noche entrenan su mente para rendir mejor en ese horario.

Lo que dicen los estudios recientes

Diversos estudios han demostrado que el sueño y los ritmos circadianos juegan un papel clave en la capacidad de recordar información. Algunas personas tienen un cronotipo nocturno, lo que significa que su rendimiento cognitivo aumenta al final del día.

Investigaciones de la Universidad de Toronto indican que el cerebro consolida mejor ciertos recuerdos cuando se encuentra en un estado relajado, algo más frecuente durante la noche.

Además, estudios del Instituto Karolinska en Suecia señalan que la falta de interrupciones externas favorece la activación de redes neuronales vinculadas a la memoria.

image

El rol del sueño y los hábitos en el recuerdo

El sueño no solo permite descansar, sino también procesar información. Durante las etapas más profundas, el cerebro reorganiza lo aprendido y fortalece conexiones neuronales.

Los hábitos también son determinantes. Las personas que mantienen rutinas nocturnas, como leer o estudiar, tienden a desarrollar una mayor capacidad de concentración en ese momento del día.

Por otro lado, los estudios destacan que no todos funcionan igual. Mientras algunos rinden mejor por la mañana, otros encuentran en la noche su momento ideal.

La combinación entre memoria, sueño y hábitos explica por qué ciertas personas logran recordar mejor de noche, aprovechando un entorno más tranquilo y un cerebro preparado para procesar información con mayor profundidad.

image

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

estudios muestran que los ninos que juegan al aire libre desarrollan mejor 2 herramientas claves

Estudios muestran que los niños que juegan al aire libre desarrollan mejor 2 herramientas claves

El ecosistema digital online está diseñado para que los chicos no se despeguen de la pantalla. Descubrí qué podés hacer como papá y qué alternativas no restrictivas existen. 

Los estudios muestran que los niños que copian este hábito de los streamers duermen peor y rinden menos en la escuela

La soledad al envejecer, según la psicología

Los estudios en psicología demuestran que la soledad no es la parte más dolorosa de envejecer

Estudios claves se están desarrollando en la Antártida Argentina para Artemis II.

Estudios argentinos en la Antártida: el estudio clave para el descanso de los astronautas de Artemis II