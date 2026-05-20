Cómo no perder el hábito de hacer ejercicio durante el otoño: los 7 tips de expertos para mayores de 60 años

Con la llegada del otoño en Argentina , las temperaturas comienzan a bajar, los días se acortan y muchas personas mayores reducen su actividad física por el frío o la incomodidad de salir de casa. Sin embargo, los expertos coinciden en que mantenerse en movimiento después de los 60 años resulta clave para cuidar el corazón, preservar la fuerza muscular, mejorar el equilibrio y sostener el bienestar emocional.

Por Redacción Por Las Redes

El ejercicio furor entre las personas mayores de 55 años para este invierno

No es nadar: el ejercicio sencillo y de fuerza que fortalece los brazos en adultos mayores de 60

Es importante una caminata diaria en invierno.

La actividad física regular ayuda a prevenir caídas, fortalece huesos y articulaciones, mejora la circulación y reduce el riesgo de enfermedades frecuentes en la adultez mayor . Además, favorece la memoria, disminuye el estrés y contribuye a conservar la autonomía cotidiana. Para obtener beneficios completos, se recomienda combinar ejercicios de flexibilidad, movimientos cardiovasculares y actividades de fortalecimiento muscular adaptadas a cada persona.

Caminar sigue siendo una de las actividades más completas y accesibles para las personas mayores. Una caminata diaria de 10 o 15 minutos puede convertirse en un hábito muy beneficioso para la salud cardiovascular.

Con el paso de las semanas, cada persona puede aumentar gradualmente el tiempo o el ritmo según su estado físico. En ciudades y pueblos argentinos, muchas personas aprovechan plazas, costaneras o parques para mantenerse activas durante las horas más templadas del día.

La importancia de mantener la fuerza muscular después de los 60

El fortalecimiento muscular ayuda a conservar estabilidad, equilibrio y autonomía. Ejercicios sencillos como sentarse y levantarse de una silla, levantar pequeñas pesas o realizar movimientos de brazos pueden colaborar en la prevención de caídas.

Ejercicios Este ejercicio ayuda a conciliar el sueño a personas mayores. web

También resultan útiles las zancadas suaves, las flexiones de brazos contra la pared o las sentadillas adaptadas según la capacidad física de cada persona. Antes de iniciar una rutina nueva, siempre se aconseja consultar con un médico para evaluar limitaciones o cuidados específicos.

Ejercicios Este ejercicio trae muchos beneficios para las personas mayores de 60 años. web

Siete consejos para hacer actividad física en otoño sin pasar frío

1. Calentar el cuerpo antes de empezar

Durante el otoño los músculos se enfrían más rápido. Por eso conviene comenzar cualquier actividad con movimientos suaves para activar la circulación y evitar lesiones.

2. Vestirse en capas para adaptarse al clima

En Argentina el otoño suele tener mañanas frías y tardes más templadas. Lo ideal es usar varias capas de ropa liviana que puedan quitarse fácilmente a medida que el cuerpo entra en calor.

Las prendas que absorben la transpiración ayudan a mantener el cuerpo seco y cómodo durante las caminatas.

3. No descuidar la hidratación

Aunque el calor disminuye, el cuerpo sigue necesitando agua. Las personas mayores tienen más riesgo de deshidratación, incluso en días frescos. Se recomienda tomar agua antes, durante y después del ejercicio.

4. Elegir calzado seguro

Las veredas húmedas por lluvia o rocío pueden provocar resbalones. Un calzado con buena suela y agarre reduce el riesgo de caídas durante las caminatas.

5. Aprovechar la luz natural

Como anochece más temprano, muchas personas salen a caminar cuando hay poca luz. En esos casos conviene usar ropa clara o elementos reflectantes para mejorar la visibilidad.

6. Hacer ejercicio acompañado

Salir a caminar con amigos, vecinos o familiares vuelve la actividad más entretenida y ayuda a sostener la rutina en los días fríos.

7. Usar bastones de apoyo si hace falta

Los bastones de trekking o apoyo pueden mejorar el equilibrio y brindar mayor seguridad al caminar, especialmente en calles irregulares o espacios con desniveles.