14 de mayo de 2026 - 22:33

No es nadar: el ejercicio sencillo y de fuerza que fortalece los brazos en adultos mayores de 60

El ejercicio se hace contra una pared, no exige tirarse al piso y puede ayudar a trabajar brazos, hombros y pecho con menor impacto.

No es nadar el ejercicio sencillo y de fuerza que fortalece los brazos en adultos mayores de 60 (1)
Por Andrés Aguilera

No hace falta nadar ni levantar pesas pesadas para fortalecer los brazos después de los 60. Un ejercicio simple, conocido como flexión contra la pared, permite trabajar brazos, hombros y pecho con un movimiento controlado y adaptable. La ventaja está en que no requiere acostarse en el piso, algo que para muchos adultos mayores puede resultar incómodo o inseguro.

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La pared funciona como apoyo, reduce la carga y permite regular la intensidad según la distancia del cuerpo.

La guía explica que se trata de una versión modificada de la flexión tradicional. Es más fácil que una flexión en el piso y ayuda a fortalecer brazos, hombros y pecho.

No es nadar el ejercicio sencillo y de fuerza que fortalece los brazos en adultos mayores de 60 (1)

Ese trabajo es importante porque la fuerza del tren superior interviene en tareas cotidianas: empujar una puerta, levantarse con apoyo, cargar bolsas livianas o mantener mejor la postura.

Cómo hacer el ejercicio sin lastimarse

Para empezar, hay que pararse frente a una pared despejada, a una distancia apenas mayor que el largo de los brazos. Las manos se apoyan a la altura de los hombros, con las palmas firmes.

Después, se flexionan los codos lentamente y el cuerpo se acerca a la pared sin doblar la espalda. La bajada debe ser controlada, sin caer de golpe ni bloquear los codos al volver.

No es nadar el ejercicio sencillo y de fuerza que fortalece los brazos en adultos mayores de 60 (2)

  • Posición inicial: pies firmes, espalda recta y abdomen activo.
  • Movimiento: acercar el pecho a la pared doblando los codos.
  • Vuelta: empujar despacio hasta estirar los brazos sin trabar las articulaciones.
  • Repeticiones: empezar con 1 o 2 series de 8 a 10, según tolerancia.

Qué errores conviene evitar

El error más común es alejarse demasiado de la pared para hacerlo más difícil antes de tiempo. Eso puede cargar de más los hombros o generar tensión en la espalda.

Embed - Flexiones En Pared Principiantes

También conviene evitar arquear la zona lumbar, encoger los hombros o mover solo el cuello hacia adelante. El cuerpo debe avanzar como una unidad, con control y respiración normal.

Si aparece dolor en hombros, muñecas, pecho o espalda, lo mejor es frenar. En personas con lesiones previas, problemas cardíacos o indicación médica específica, conviene consultar antes de iniciar una rutina.

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