14 de mayo de 2026 - 13:30

Cuántos pasos al día son necesarios para mantener el peso y evitar el efecto rebote tras adelgazar

Un metaanálisis internacional con casi 4.000 participantes identifica que caminar unos 8.500 pasos diarios previene recuperar los kilos perdidos tras una fase de adelgazamiento.

Un estudio calculó la cantidad de pasos mínimos para mantener el peso perdido y evitar el efecto rebote.

Un estudio calculó la cantidad de pasos mínimos para mantener el peso perdido y evitar el efecto rebote.

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Por Sofía Serelli

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La investigación analizó datos de 3.758 personas con sobrepeso u obesidad en países como Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Japón. Con una edad promedio de 53 años y un Índice de Masa Corporal (IMC) de 31, los participantes representaban un sector de la población que suele tener dificultades crónicas para estabilizar su peso tras un esfuerzo inicial.

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Hay una cantidad m&iacute;nima de pasos que ayuda a mantener el peso actual.

Hay una cantidad mínima de pasos que ayuda a mantener el peso actual.

Pocos lo saben: la cantidad exacta de pasos diarios que evita el efecto rebote

Los voluntarios se dividieron en dos grupos: uno que recibió programas especiales de estilo de vida con orientación dietética y consejos para caminar, y otro que actuó como grupo de control. Al inicio del estudio, el promedio de actividad era de unos 7.200 pasos diarios para todos los participantes.

El grupo que siguió las pautas de estilo de vida aumentó su actividad hasta un promedio de 8.454 pasos diarios. Este incremento, sumado a los cambios en la alimentación, les permitió perder un promedio del 4,4% de su peso corporal, lo que equivale a unos cuatro kilogramos por persona.

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8.500&nbsp;pasos diarios son ideales para evitar el efecto rebote.

8.500 pasos diarios son ideales para evitar el efecto rebote.

Lo más revelador del análisis fue que los participantes que continuaron caminando alrededor de 8.500 pasos al día lograron mantener la mayor parte de lo que habían adelgazado. Al final del seguimiento, estas personas registraban un promedio de 8.241 pasos diarios y conservaban una pérdida de unos tres kilogramos.

La constancia en la caminata fue lo que impidió que el peso volviera a los niveles anteriores. El profesor Marwan El Ghoch, responsable de la investigación en la Universidad de Módena y Reggio Emilia, lo resume sin vueltas: "A veces nos volvemos locos buscando el último suplemento o el gimnasio más caro, cuando la solución está literalmente bajo nuestros pies".

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Las pulseras electr&oacute;nicas pueden ayudarte a calcular los pasos diarios dados.

Las pulseras electrónicas pueden ayudarte a calcular los pasos diarios dados.

Para los científicos, lograr esos 8.500 pasos durante la fase de pérdida de peso y sostenerlos en el tiempo es lo que marca la diferencia real frente al efecto rebote. No requiere equipamiento especial ni tratamientos costosos: es una herramienta accesible para cualquiera que busque mantener el peso a largo plazo.

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