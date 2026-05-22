Los psicólogos coinciden: quienes duermen con una almohada entre las piernas buscan inconscientemente reducir el estrés

Para la psicología, el sueño, el estrés y los hábitos están profundamente conectados en quienes duermen con una almohada entre las piernas, ya que esta posición corporal suele generar sensación de contención física y relajación emocional antes del descanso.

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Dormir abrazando una almohada o colocándola entre las piernas es un hábito muy común, especialmente en personas que buscan mayor comodidad al descansar.

Sin embargo, especialistas sostienen que este comportamiento no solo tiene beneficios físicos. También puede funcionar como una estrategia inconsciente para disminuir tensión emocional y mejorar la sensación de calma.

El cuerpo muchas veces busca posiciones asociadas a protección y estabilidad.

Lo que dicen los especialistas

Según expertos en psicología, el contacto físico suave durante el descanso puede reducir niveles de activación mental y favorecer la relajación.

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Estudios de la Sleep Foundation indican que ciertas posiciones al dormir disminuyen la presión muscular y ayudan al cuerpo a entrar en estados más profundos de descanso.

Además, el estrés cotidiano suele aumentar la necesidad de estímulos físicos asociados con seguridad emocional.

Por eso, muchas personas adoptan esta postura sin siquiera notarlo.

Lo que ocurre en el cerebro durante el descanso

Especialistas en psicología del sueño explican que el cuerpo humano busca naturalmente posiciones asociadas a seguridad física y estabilidad emocional, especialmente después de jornadas intensas o períodos prolongados de estrés mental acumulado.

Investigaciones publicadas por la American Sleep Association indican que dormir con apoyo corporal adicional puede disminuir microdespertares nocturnos y favorecer una sensación de descanso más profundo, algo que impacta directamente en el bienestar emocional y físico al día siguiente.

Además, los hábitos relacionados con el descanso suelen consolidarse emocionalmente con el tiempo. Por eso, muchas personas sienten incomodidad o dificultad para dormir cuando no pueden mantener las mismas rutinas corporales que asocian inconscientemente con calma, protección y relajación mental.