22 de mayo de 2026 - 00:30

Un estudio de psicología concluyó: las personas nacidas entre 1980 y 2000 tienen una ventaja emocional única

Psicología. Crecieron entre dos mundos: el analógico y el digital. Esa transición pudo entrenar una capacidad especial para adaptarse a cambios rápidos.

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No es una superioridad automática ni una regla para todos. Es una lectura basada en estudios sobre millennials, inteligencia emocional y generaciones que crecieron durante una transformación tecnológica profunda.

Una generación puente entre dos formas de vivir

Parte de este grupo creció con teléfonos fijos, cartas, televisión abierta y encuentros sin mensajería instantánea. Después tuvo que incorporar internet, redes sociales, trabajo remoto, plataformas y comunicación permanente.

Esa transición puede haber entrenado una habilidad emocional diferente: entender tanto la espera como la velocidad, tanto la conversación presencial como la digital.

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En términos simples, son personas que aprendieron a moverse entre dos ritmos. Esa flexibilidad puede ser una ventaja cuando el mundo cambia de reglas con rapidez.

Qué dicen los estudios sobre inteligencia emocional

Un estudio publicado en Sustainability, centrado en estudiantes millennials, trabajó sobre módulos de psicología orientados a mejorar empatía y conciencia emocional.

La investigación mostró que actividades de reflexión, autoconocimiento y escritura podían aumentar componentes de la inteligencia emocional, como la empatía y la conciencia de las propias emociones.

Eso no prueba que todos los nacidos entre 1980 y 2000 tengan más inteligencia emocional, pero sí muestra que esta generación fue estudiada como un grupo especialmente atravesado por necesidades de adaptación emocional.

La ventaja única: traducir entre mundos

La capacidad más distintiva puede ser la de traducir códigos. Muchos de estos adultos pueden entender el valor de una charla presencial, pero también manejar herramientas digitales con naturalidad.

Ese puente sirve en el trabajo, en vínculos familiares y en la vida social. Pueden comunicarse con generaciones mayores sin depender de lo digital y con generaciones más jóvenes sin quedar completamente afuera.

En un mundo donde cambian los formatos de conversación, esa elasticidad emocional tiene un peso real.

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