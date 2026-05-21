La psicología confirmó cuál será la habilidad número 1 en los próximos años años frente al avance de la IA

Expertos y estudios vinculados al campo de la psicología coinciden en que la inteligencia emocional tendrá un papel decisivo en el futuro del trabajo y las relaciones humanas en medio del crecimiento de la IA. La empatía, la escucha activa, la autoconciencia y la capacidad de construir vínculos aparecen cada vez más valoradas dentro de empresas , organizaciones y espacios educativos.

Según la psicología, la parte más solitaria de envejecer es descubrir qué amistades no eran mutuas

Lejos de esperar oportunidades futuras, esos estudiantes secundarios y universitarios ya impulsan proyectos y cambios concretos en sus comunidades locales y globales . Buscan crear espacios donde las personas se sientan escuchadas y valoradas, fortalecer la confianza y aprender a atravesar diferencias mediante el diálogo. La experiencia también dejó en evidencia que muchos jóvenes consideran indispensable desarrollar habilidades sociales y emocionales para enfrentar los desafíos de una época atravesada por cambios tecnológicos permanentes.

El avance de la inteligencia artificial profundizó esa discusión. Las nuevas herramientas tecnológicas hoy producen textos, generan diagnósticos, responden consultas y automatizan tareas complejas con una velocidad inédita. Procesos que antes requerían horas ahora se completan en segundos. Sin embargo, mientras la IA amplía la capacidad técnica y redefine la productividad, también crece la preocupación sobre las capacidades humanas que no pueden automatizarse.

Cómo impacta una persona emocionalmente inteligente en su equipo

La inteligencia emocional aparece entonces como uno de los principales diferenciales del liderazgo moderno. Diversas investigaciones sostienen que los líderes con altos niveles de empatía y comprensión emocional logran equipos más comprometidos, ambientes laborales más seguros y mejores resultados colectivos. La seguridad psicológica, construida mediante respeto, inclusión y escucha, figura además como uno de los factores más importantes en equipos de alto rendimiento.

Portadas Canva Ilustración.

La diferencia entre inteligencia artificial e inteligencia emocional resulta cada vez más evidente. La IA puede procesar información y hasta simular respuestas empáticas, pero no experimenta emociones reales ni comprende de forma auténtica la incertidumbre, el conflicto interpersonal o el lenguaje corporal. Tampoco establece responsabilidades afectivas hacia otras personas. Esa distancia marca un límite clave frente a tareas humanas vinculadas con conducción, acompañamiento y construcción de confianza.

La proyecciones sobre el futuro del trabajo y la inteligencia emocional

Las proyecciones del Foro Económico Mundial refuerzan esa tendencia. El organismo sostiene que muchas de las habilidades laborales con mayor crecimiento estarán asociadas a capacidades humanas difíciles de automatizar, entre ellas el liderazgo, la creatividad, la influencia social, la empatía, la gestión de personas y la orientación al servicio.

Psicología Web

En paralelo, la Generación Z redefine qué espera del trabajo y de quienes lideran organizaciones. El propósito, el sentido de pertenencia y la coherencia de valores dejaron de ocupar un lugar secundario para convertirse en prioridades centrales. Las nuevas generaciones ya no buscan únicamente estabilidad económica o crecimiento profesional; también pretenden espacios donde puedan sentirse representadas, escuchadas y valoradas.