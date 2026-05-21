21 de mayo de 2026 - 12:15

Los estudios destacan los tres colores que utilizan las personas inteligentes

La ciencia no permite medir inteligencia por la ropa, pero sí muestra qué colores suelen asociarse con competencia, claridad y autoridad.

bf18627d-b159-45c4-b85a-7b6ad3b9656b
Por Andrés Aguilera

Leé además

no tires las latas de leche vacias, tenes un tesoro: la idea criolla perfecta para decorar el 25 de mayo

No tires las latas de leche vacías, tenés un tesoro: la idea criolla perfecta para decorar el 25 de Mayo

Por Ignacio Alvarado
Olmeda de la Cuesta, el pequeño pueblo español, en Cuenca, con apenas 3000 habitantes. 

Un pequeño pueblo de 3 mil habitantes busca nuevos vecinos: ofrece terrenos y paz entre las colinas

Por Redacción Turismo

La aclaración es clave: ningún estudio serio demuestra que usar un color vuelva más inteligente a una persona. Lo que sí existe es evidencia sobre cómo los colores modifican impresiones, asociaciones y expectativas.

1. Azul: competencia y confianza

El azul es uno de los colores más asociados con competencia, estabilidad y confianza. Por eso aparece con frecuencia en trajes, camisas, marcas institucionales y entornos donde importa comunicar seriedad.

Investigaciones sobre color en marketing y percepción encontraron que el azul puede vincularse con rasgos de competencia. También hay estudios que lo relacionan con confianza frente a otros tonos más intensos.

image

En una imagen personal, el azul funciona porque no busca imponerse. Transmite calma, orden y capacidad de análisis sin generar una presencia agresiva.

2. Negro: autoridad y pensamiento firme

El negro suele asociarse con autoridad, formalidad y control. En ropa, puede construir una imagen sobria, directa y segura.

Esto no significa que toda persona vestida de negro sea más capaz, sino que el color puede reforzar una percepción de seriedad, especialmente en contextos profesionales o formales.

El negro tiene otra ventaja: reduce ruido visual. Cuando la ropa no distrae, la atención puede concentrarse más en el mensaje, la postura o la conversación.

3. Blanco: claridad y simplicidad

El blanco suele asociarse con claridad, limpieza, precisión y orden. En camisas, blazers o prendas minimalistas, puede transmitir una imagen más limpia y racional.

La investigación sobre color advierte que el significado de cada tono depende del contexto. El blanco puede verse elegante y claro, pero también frío o distante si se usa sin equilibrio.

Por eso funciona mejor cuando acompaña una imagen prolija, simple y coherente. En términos visuales, comunica claridad sin exceso.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las personas con gran autoestima aprendieron estas dos lecciones durante la infancia, según la psicología. 

Según la psicología, las personas con alta autoestima aprendieron estas 2 lecciones de vida en su infancia

las personas mas amables siempre usan estas 5 frases: sirven para animar a otros y aumentar su felicidad

Las personas más amables siempre usan estas 5 frases: sirven para animar a otros y aumentar su felicidad

La causa principal puede venir de distintos hábitos diarios que solo perjudican el cuerpo.

Cuál es la causa por la que se hinchan los tobillos al final del día y qué soluciones son efectivas

los estudios destacan los tres colores que utilizan las personas seguras de si mismas

Los estudios destacan los tres colores que utilizan las personas seguras de sí mismas