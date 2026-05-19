Los estudios destacan los tres colores que utilizan las personas seguras de sí mismas

Las personas seguras de sí mismas no dependen de la ropa para demostrarlo, pero los colores pueden reforzar la impresión que generan. La psicología del color muestra que algunos tonos se asocian con autoridad, confianza, energía y presencia social. El matiz es importante: ningún estudio serio permite afirmar que alguien sea seguro solo por usar un color.

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Lo que sí puede analizarse es cómo ciertos tonos influyen en la percepción de los demás.

El rojo es uno de los colores más estudiados cuando se habla de presencia social. Una investigación publicada en Biology Letters encontró que la ropa roja puede aumentar la percepción de dominancia y agresividad en determinados contextos.

En la vida cotidiana, eso no significa que usar rojo vuelva más segura a una persona, pero sí puede transmitir una imagen de decisión, fuerza y visibilidad .

Por eso suele funcionar en detalles: un saco, un labial, un pañuelo, una camisa o un accesorio. Usado con equilibrio, suma carácter sin parecer exagerado.

2. Azul: confianza sin imponerse

El azul comunica otro tipo de seguridad. No es tan intenso como el rojo, pero suele asociarse con estabilidad, calma y confiabilidad.

Un estudio publicado en Journal of Marketing Theory and Practice analizó cómo el color influye en la confianza y observó que el azul puede aumentar la percepción de confiabilidad frente a otros tonos.

Por eso aparece tanto en camisas, trajes, marcas institucionales y entornos profesionales. Es un color que no grita, pero transmite control y seriedad.

3. Negro: autoridad y sobriedad

El negro tiene una carga fuerte en la imagen personal. Puede comunicar elegancia, formalidad, límites claros y autoridad.

La investigación sobre percepción de la vestimenta muestra que la ropa forma parte de cómo se evalúa a una persona, junto con el rostro, el cuerpo, el contexto y los rasgos visibles.

Un look negro bien armado puede transmitir seguridad silenciosa. El riesgo aparece cuando se usa de manera demasiado rígida o distante, porque también puede percibirse como frialdad.