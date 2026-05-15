Los estudios destacan los tres colores que utilizan las personas admiradas por todos

Las personas admiradas no dependen solo de la ropa que usan, pero los colores pueden influir en la primera impresión. Estudios sobre psicología del color muestran que algunos tonos se asocian con confianza, competencia, estatus y autoridad , rasgos que suelen despertar respeto social.

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No se trata de una fórmula exacta ni de una regla universal. El contexto, la cultura, la prenda, la actitud y el momento pesan mucho. Aun así, tres colores aparecen con frecuencia en investigaciones sobre percepción: azul, rojo y negro .

El azul suele asociarse con estabilidad, calma y confiabilidad. Por eso aparece tanto en marcas, instituciones, uniformes y entornos donde importa transmitir seguridad.

Un estudio publicado en Journal of Marketing Theory and Practice, titulado “Trustworthy Blue or Untrustworthy Red”, analizó la influencia de los colores en la confianza y observó que el azul puede aumentar la percepción de confianza más que el rojo.

En términos de imagen personal, el azul funciona porque no necesita imponerse. Un saco azul, una camisa celeste o un vestido azul oscuro pueden transmitir seriedad sin distancia .

Rojo: presencia, estatus y energía social

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El rojo tiene una carga más intensa. No pasa desapercibido y suele asociarse con energía, poder, atracción, liderazgo y visibilidad.

Una investigación publicada en Frontiers in Psychology encontró una asociación implícita entre el color rojo y símbolos de alto estatus social en distintos contextos culturales, como Reino Unido y China.

Ese efecto no significa que usar rojo vuelva admirable a una persona. Pero sí puede reforzar una imagen de seguridad, presencia y determinación cuando se usa con equilibrio.

Negro: autoridad, elegancia y control

El negro aparece como un color clásico para transmitir formalidad, sofisticación y autoridad. Es habitual en eventos importantes, ropa profesional, trajes, vestidos de noche y marcas de lujo.

La investigación sobre color y personalidad de marca, como el trabajo “Exciting red and competent blue”, muestra que los colores pueden influir en percepciones vinculadas a rasgos como competencia, sofisticación y familiaridad.

En la vida cotidiana, el negro suele funcionar porque ordena la imagen. Puede comunicar control, elegancia y sobriedad, aunque si se usa en exceso también puede verse distante o demasiado rígido.