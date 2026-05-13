Estudios demuestran que mirar todo el tiempo tu celular aumentaría el riesgo de desarrollar este trastorno

El uso constante del celular, la computadora y o la tablet no solo puede provocar cansancio visual o dolores físicos por permanecer sentado durante muchas horas. Según una nueva hipótesis planteada por la optometrista Meenal Agarwal , el exceso de tiempo frente a pantallas también podría estar afectando la capacidad del cerebro para interpretar el espacio físico que nos rodea.

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Una pausa corta sin el uso del celular puede marcar una gran diferencia.

La especialista denominó este fenómeno como “trastorno del procesamiento de la conciencia espacial” o SAPD por sus siglas en inglés. Aunque todavía no se trata de un diagnóstico médico oficial, la teoría comenzó a generar debate entre expertos por el aumento de personas que reportan torpeza motriz, dificultades para orientarse y dependencia excesiva del GPS incluso en recorridos conocidos.

Qué es la conciencia espacial y por qué es importante

La conciencia espacial es la capacidad cognitiva que permite entender la relación entre el cuerpo y los objetos del entorno. Gracias a esta habilidad una persona puede moverse sin chocar con muebles, calcular distancias o realizar tareas simples como servir agua en un vaso sin derramarla.

Según Meenal Agarwal, el problema surge porque gran parte de la vida moderna transcurre enfocando la vista en superficies planas y cercanas, como teléfonos y computadoras, mientras disminuyen los estímulos tridimensionales reales.

niños celular El uso de celulares a temprana edad, cambiaría algunos hábitos a futuro. WEB

Cómo las pantallas podrían modificar la percepción espacial

La teoría de Agarwal se basa en el funcionamiento de la retina. Cuando una persona fija la mirada en una pantalla utiliza principalmente la fóvea central, la región ocular especializada en detalles finos, colores y líneas.

En cambio, la retina periférica participa en funciones relacionadas con el movimiento, la profundidad y la orientación espacial.

“Cuando ejercitas constantemente la vía foveal, has diluido tu vía periférica”, explicó la especialista. Según su hipótesis, el cerebro termina fortaleciendo la visión enfocada de corta distancia mientras reduce el uso de habilidades vinculadas al procesamiento tridimensional del entorno.

niños con celular No los obligues a dejar de usar el celular porque podría ser un problema. WEB

Qué dicen otros especialistas sobre esta hipótesis

La idea todavía no cuenta con validación científica definitiva ni estudios concluyentes. El neurooftalmólogo Andrew Lee consideró que la hipótesis es “interesante pero no probada”.

El especialista reconoció que existe un mecanismo biológicamente plausible detrás de la teoría, aunque aclaró que todavía no puede demostrarse una relación causal directa entre pantallas y deterioro espacial.

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Los niños serían el grupo más vulnerable

La preocupación principal gira alrededor de los niños y adolescentes, cuyos cerebros todavía se encuentran en desarrollo. Agarwal cree que la exposición prolongada a pantallas durante etapas tempranas podría alterar procesos vinculados al desarrollo motor y la percepción espacial.

También mencionó como posibles grupos de mayor riesgo a personas con Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ansiedad o estilos de vida altamente sedentarios y digitalizados.

Diversas investigaciones previas ya habían relacionado el exceso de tiempo frente a pantallas con menor rendimiento visoespacial, dependencia del GPS, dificultades motoras y problemas de socialización.