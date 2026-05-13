13 de mayo de 2026 - 17:08

Pocos conocen su origen: por qué el alfil del ajedrez tiene una ranura en la cabeza y qué significa realmente

Su diseño conserva rastros de los primeros modelos del ajedrez y refleja siglos de cambios en su estética y significado.

alfil ajedrez
Por Redacción Por Las Redes

El alfil es una de las piezas más reconocibles del ajedrez y también una de las que más curiosidad genera por un detalle muy particular: la pequeña ranura que aparece en su parte superior de su cabeza. Aunque muchas personas creen que esa abertura existe para diferenciarlo de un peón, la verdadera explicación tiene siglos de historia y atraviesa distintas culturas, idiomas y transformaciones.

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La forma actual del alfil no surgió por casualidad. Su diseño conserva rastros de los primeros modelos del ajedrez y refleja cómo cada civilización reinterpretó las piezas según sus propias referencias culturales.

Un robot le quebró un dedo a un niño cuando competían en un torneo de ajedrez. (imagen ilustrativa)
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El origen del alfil: un elefante de guerra

Los historiadores sostienen que el ajedrez nació en la India alrededor del siglo VI, aunque algunas teorías sitúan sus primeras versiones incluso antes. En aquella época el juego era conocido como chaturanga y el alfil representaba un elefante de guerra, una unidad militar fundamental en los ejércitos orientales.

Las piezas antiguas talladas en Persia y la India solían mostrar una hendidura en la parte superior que simbolizaba los colmillos del animal. Esa característica terminó sobreviviendo con el paso del tiempo, incluso cuando la identidad original del alfil comenzó a cambiar al expandirse el ajedrez hacia Europa.

El propio nombre “alfil” proviene del árabe al-fil, que significa justamente “el elefante”.

alfil ajedrez

Cómo Europa transformó el significado de la pieza

Cuando el ajedrez llegó a Europa durante la Edad Media, muchas piezas fueron reinterpretadas para adaptarse a símbolos más familiares para las sociedades occidentales. El elefante no era un animal habitual en Europa, por lo que la figura comenzó a adquirir otros significados.

- En Inglaterra, la forma del alfil empezó a parecerse a una mitra episcopal, el tradicional sombrero utilizado por los obispos. Por eso, en inglés la pieza pasó a llamarse bishop, es decir, “obispo”. La ranura superior comenzó entonces a interpretarse como la abertura característica de esa mitra religiosa.

En otros países aparecieron reinterpretaciones diferentes.

- En Italia la pieza recibió el nombre de alfiere, relacionado con los portaestandartes militares.

- En Francia algunos la asociaron con el gorro de un bufón.

- En Alemania pasó a llamarse Läufer, término vinculado a mensajeros o corredores.

- En Rusia y otros países eslavos, en cambio, se mantuvo una conexión más cercana con el elefante original.

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El modelo Staunton y el diseño moderno del alfil

El diseño actual terminó de consolidarse en 1849 con la aparición del modelo Staunton, considerado el estándar moderno del ajedrez profesional.

El diseñador Nathaniel Cook creó las piezas para la firma Jaques of London y refinó las formas para volverlas más funcionales y fáciles de reconocer durante las partidas.

En ese modelo, el alfil conservó definitivamente la ranura superior inspirada en la mitra eclesiástica, reforzando su identidad como “obispo” en el ajedrez anglosajón. Sin embargo, en países de habla hispana se mantuvo el nombre heredado del árabe: alfil.

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