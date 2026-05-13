Un material económico llegó para destronar la pintura en las paredes de casa: es fácil de aplicar

Durante años, la pintura fue una de las alternativas más utilizadas para renovar paredes dentro de casa. Sin embargo, las nuevas tendencias en decoración comenzaron a impulsar otros materiales capaces de transformar ambientes de manera más rápida y con diseños mucho más llamativos.

Un objeto valioso de los años 60 vuelve a ser tendencia dentro de casa y cuesta una fortuna

Las viejas cucharas de metal no las tires, tenés un tesoro en casa: la forma más original de reutilizarlas

Entre todas las opciones disponibles, hay una que volvió a ganar protagonismo por su practicidad, resistencia y enorme variedad de estilos. Además de ser fácil de aplicar, muchas personas la eligen porque permite modificar por completo el aspecto de un dormitorio sin necesidad de reformas complejas.

Es de fácil instalación y no necesita de grandes reformas.

El papel pintado, también conocido como papel tapiz , regresó con fuerza a la decoración moderna y comenzó a convertirse en una alternativa cada vez más elegida frente a la pintura convencional.

Una de sus principales ventajas es la enorme cantidad de diseños disponibles. A diferencia de la pintura, cuyos acabados suelen depender de colores lisos o técnicas especiales, el papel pintado permite incorporar estampados complejos, figuras geométricas, flores, texturas y estilos personalizados.

Los diseños inspirados en el art déco y en la estética de los años 70 volvieron a convertirse en tendencia, especialmente dentro de dormitorios y espacios modernos. También crecieron mucho las opciones relacionadas con la naturaleza, como hojas, flores y paisajes en tonos suaves o intensos.

Especialistas en interiorismo de House Digest señalan que este material puede modificar por completo la percepción de una habitación. Un ambiente que parecía apagado o demasiado cargado puede adquirir un aspecto totalmente distinto simplemente cambiando el revestimiento de las paredes.

señalan que este material puede modificar por completo la percepción de una habitación. Un ambiente que parecía apagado o demasiado cargado puede adquirir un aspecto totalmente distinto simplemente cambiando el revestimiento de las paredes. Otra ventaja importante es que el papel pintado cubre mejor superficies oscuras o con imperfecciones. Mientras la pintura muchas veces necesita varias manos para ocultar colores intensos, el papel tapiz funciona como una lámina sólida capaz de disimular el fondo con una sola aplicación.

o con Mientras la pintura muchas veces necesita varias manos para ocultar colores intensos, el papel tapiz funciona como una capaz de disimular el fondo con una sola aplicación. Además, muchos modelos actuales poseen materiales más resistentes y fáciles de limpiar que los utilizados décadas atrás. Eso permite conservar el diseño durante más tiempo y reducir tareas de mantenimiento.

reemplazo de la pintura La opción permite cambiar el estilo de una habitación rápidamente y sin grandes obras. WEB

Cómo usar papel tapiz para renovar habitaciones de manera simple

Los especialistas recomiendan analizar primero el estilo general del dormitorio antes de elegir el diseño del papel pintado. Algunos estampados pueden verse atractivos en pequeñas superficies, pero resultar demasiado intensos cuando cubren toda una habitación.

Por esa razón, puede utilizarse solamente en una pared de acento. Una de las ubicaciones más elegidas es la pared detrás de la cama, ya que permite crear un punto focal visual sin sobrecargar el ambiente completo.

Los estampados geométricos continúan siendo una de las tendencias más buscadas para dormitorios modernos. También tienen gran aceptación los diseños inspirados en hojas, flores y elementos naturales, especialmente en tonos azul oscuro, verde bosque o colores tierra.

continúan siendo una de las tendencias más buscadas para dormitorios modernos. También tienen gran aceptación los diseños inspirados en y especialmente en o Otra alternativa muy utilizada consiste en combinar pintura y papel tapiz dentro de una misma pared. Algunas personas cubren solo la mitad superior o inferior para generar efectos visuales más originales y modernos.

reemplazo de la pintura WEB

El regreso del papel pintado demuestra cómo las tendencias de decoración vuelven a apostar por diseños llamativos y soluciones prácticas para transformar espacios interiores.