Las paredes que transpiran en los departamentos suelen generar una reacción rápida: limpiar, secar y pintar. Pero para arquitectos y especialistas en construcción, esa solución es apenas cosmética si detrás hay humedad, condensación o falta de ventilación . El problema aparece cuando el vapor de agua del ambiente entra en contacto con superficies frías.

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Esa diferencia de temperatura puede convertir la humedad del aire en gotas, especialmente en esquinas, paredes exteriores, baños, cocinas y dormitorios poco ventilados.

La pintura puede mejorar el aspecto por algunas semanas, pero no corrige la causa. Si la pared sigue fría, si hay filtración o si el ambiente conserva demasiada humedad, las manchas vuelven a aparecer.

La EPA, en su guía sobre moho y humedad en viviendas, remarca que la clave para prevenir el crecimiento de moho es controlar la humedad . Es decir, no alcanza con cubrir la superficie afectada.

Building Science Corporation también advierte que los problemas de humedad deben diagnosticarse según su origen: entrada de agua, movimiento capilar, filtraciones, condensación o fallas en la envolvente del edificio.

Qué significa que una pared “transpire”

En la mayoría de los casos, la pared no transpira literalmente. Lo que se ve es condensación: vapor de agua que se transforma en líquido al tocar una superficie más fría que el aire interior.

Esto puede pasar aunque no haya una pérdida de agua visible. Cocinar sin extractor, bañarse sin ventilación, secar ropa adentro o calefaccionar sin renovar aire aumenta la humedad interna.

Los arquitectos están de acuerdo los departamentos con paredes que transpiran suelen tener un problema que no se soluciona pintando (2)

La señal típica es una mancha oscura que aparece en esquinas, detrás de muebles o cerca de ventanas. También puede haber olor a encierro, pintura inflada o pequeños puntos negros de moho.

Las causas que hay que revisar primero

Antes de pintar, conviene identificar si el problema viene de condensación, filtración o humedad ascendente. Cada causa requiere una solución distinta y por eso el diagnóstico importa.

Si la mancha empeora después de lluvias, puede haber filtración desde fachada, techo, balcón o cañerías. Si aparece en la parte baja del muro, puede estar vinculada con humedad desde el suelo o problemas constructivos.

Si aparece en invierno, en esquinas frías o detrás de placares, probablemente esté relacionada con condensación y puentes térmicos. En ese caso, ventilar más ayuda, pero puede no ser suficiente si la pared está mal aislada.

Qué soluciones sí atacan el problema

La EPA recomienda corregir fuentes de humedad, reparar pérdidas, mejorar ventilación y reducir la humedad interior. En algunos casos, también puede hacer falta aislar superficies frías o mejorar la circulación de aire.

Una solución práctica es separar muebles de paredes exteriores, usar extractores en baño y cocina, evitar secar ropa adentro y medir la humedad con un higrómetro. El rango ideal suele ubicarse alrededor de valores moderados, no extremos.

Cuando hay filtraciones, pintura inflada, revoque flojo o manchas persistentes, conviene consultar a un profesional. Pintar encima puede encerrar humedad y empeorar el deterioro del material.