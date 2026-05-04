Los azulejos en la cocina ya no son la única opción para renovar el suelo. La tendencia minimalista que gana fuerza apunta a superficies más limpias, con menos juntas visibles y una instalación rápida: piso sobre piso , sin romper ni levantar todo.

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La idea resulta atractiva porque resuelve un problema común. Muchas cocinas tienen cerámicos antiguos, juntas oscuras o diseños que envejecen el ambiente. Cambiar todo con obra puede ser caro, lento y molesto; cubrirlo bien puede transformar el espacio en un día.

La alternativa más práctica es el suelo vinílico , especialmente en versiones adhesivas o de encastre. Se coloca sobre una superficie existente, siempre que esté firme, nivelada y limpia.

También crecen los acabados que imitan cemento, piedra clara, madera suave o tonos arena. La estética minimalista busca continuidad visual, menos cortes y una sensación de cocina más amplia.

Los azulejos en la cocina no van más la tendencia minimalista para cambiar el suelo en solo un día, sin obras ni complicaciones (1)

El cambio no está solo en el material, sino en el efecto. Al reducir la cantidad de juntas, el piso se ve más uniforme y el ambiente parece menos cargado, incluso cuando los muebles siguen siendo los mismos.

Por qué se puede hacer sin obra

El sistema “piso sobre piso” evita retirar las baldosas anteriores. En lugar de romper, sacar escombros y nivelar desde cero, se prepara la base y se instala el nuevo revestimiento encima.

Para que funcione, el piso viejo no debe tener piezas flojas, humedad activa ni desniveles importantes. Si hay baldosas levantadas, huecos o filtraciones, primero hay que corregir eso.

Los azulejos en la cocina no van más la tendencia minimalista para cambiar el suelo en solo un día, sin obras ni complicaciones (3)

En cocinas chicas, el cambio puede hacerse en pocas horas. En espacios más grandes, puede llevar más tiempo, pero sigue siendo una reforma mucho más limpia que una obra tradicional.

Qué materiales conviene elegir

El vinílico adhesivo es el más simple para cambios rápidos, pero exige una base muy pareja. Si el piso viejo marca relieves o juntas profundas, esas imperfecciones pueden notarse con el tiempo.

El vinílico click suele ser más firme. Se coloca por encastre, sin pegamento, y puede ofrecer mejor resistencia al uso diario. Para cocinas, conviene elegir modelos resistentes al agua.

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Otra opción es el microcemento, aunque ya requiere más técnica. Ofrece una superficie continua y muy minimalista, pero no siempre entra en la lógica de “renovar en un día” si se busca una terminación duradera.

El error que arruina la renovación

El error más común es instalar por ansiedad, sin preparar la base. Un piso sucio, húmedo o desnivelado puede hacer que las piezas se despeguen, crujan o copien defectos del revestimiento anterior.

También hay que mirar la altura final. Al sumar una capa nueva, pueden rozar puertas, zócalos o muebles bajos. Ese detalle debe revisarse antes de comprar el material.