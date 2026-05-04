La avena para lavar la piel se volvió un recurso casero muy usado porque combina limpieza suave, sensación calmante y bajo costo. Pero no se trata de frotar cualquier avena sobre la cara: la opción más segura es usar avena fina o coloidal , especialmente por la noche.

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El horario no es un detalle menor. A la noche, la piel ya no queda expuesta inmediatamente al sol, al polvo de la calle o al maquillaje. Además, permite cerrar la rutina con hidratación , un paso clave después de cualquier limpieza.

La avena contiene compuestos como almidones, lípidos y beta-glucanos , que ayudan a formar una película suave sobre la piel. Esa barrera puede colaborar en la retención de humedad y reducir la sensación de tirantez.

La National Eczema Association señala que los baños con avena coloidal pueden ser un recurso natural para reducir la picazón asociada al eczema. No lo presenta como cura, sino como una ayuda para calmar irritación y sequedad.

Cómo cuidar y lavar la piel con avena por qué se recomienda hacerlo por la noche (3)

Una revisión publicada en dermatología también describe propiedades antiinflamatorias y antioxidantes de la avena, además de su uso tradicional en afecciones inflamatorias de la piel. Ese respaldo explica por qué aparece en muchas fórmulas cosméticas.

Cómo lavar la piel con avena paso a paso

Para una limpieza simple, se puede procesar una cucharada de avena hasta lograr un polvo fino. Cuanto más pequeña sea la partícula, menor será el riesgo de que funcione como un exfoliante agresivo.

Después, se mezcla con unas gotas de agua tibia hasta formar una pasta blanda. La textura debe ser cremosa, no áspera. Si queda demasiado seca, puede raspar la piel en lugar de limpiarla.

La aplicación se hace con movimientos suaves, sin presionar. En rostro, cuello o zonas sensibles, alcanza con masajear durante pocos segundos y enjuagar con abundante agua tibia.

El paso final es secar sin arrastrar la toalla y aplicar una crema hidratante. Ese cierre ayuda a evitar la resequedad posterior, sobre todo en pieles sensibles o durante épocas de frío.

Por qué conviene hacerlo por la noche

La noche permite que la piel quede menos expuesta después del lavado. Si la limpieza deja la barrera cutánea algo más sensible, el descanso y la hidratación posterior ayudan a recuperar comodidad.

También es un buen momento porque permite observar la reacción. Si aparece ardor, picazón fuerte, enrojecimiento o descamación, lo correcto es suspender el uso y volver a una limpieza básica.

Cómo cuidar y lavar la piel con avena por qué se recomienda hacerlo por la noche (1)

No hace falta repetirlo todos los días. En piel normal, una o dos veces por semana puede alcanzar. En piel sensible, conviene probar primero en una zona pequeña antes de aplicarlo en áreas más amplias.

Cuándo no conviene usar avena en la piel

No se recomienda aplicar avena sobre heridas abiertas, brotes severos, infecciones, quemaduras recientes o lesiones que duelan. En esos casos, el problema requiere evaluación médica y no una rutina casera.

Tampoco conviene mezclarla con limón, bicarbonato o azúcar. Esas combinaciones pueden irritar más, especialmente si se usan en la cara. La avena funciona mejor cuando se mantiene como una preparación simple.