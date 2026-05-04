Se quedaron ciegos al usar un famoso termo: los modelos retirados del mercado son de esta marca

Más de 8 millones de unidades de la reconocida marca Thermos fueron retiradas de las góndolas de Estados Unidos tras detectar un defecto que ya provocó decenas de lesiones, incluidas tres con pérdida permanente de visión.

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El problema no está en el cuerpo del termo o del frasco, sino en el diseño del tapón.

Según detalló la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos, estos modelos carecen de un mecanismo de alivio de presión.

Es lo que permite que, al almacenar alimentos o líquidos por tantas horas, se genere presión interna. El resultado puede ser explosivo: al abrir el envase, el tapón sale despedido con fuerza.

Según Fox Business , la falla ya dejó consecuencias graves. Además de los tres casos de ceguera irreversible por impacto directo en los ojos, se registraron al menos 27 incidentes con cortes y golpes que requirieron atención médica.

Los termos de la marca Thermos retirados del mercado

Los productos afectados pertenecen a dos líneas muy difundidas: Stainless King Food Jars (modelos SK3000 y SK3020) y Sportsman Food & Beverage Bottles (modelo SK3010).

Los modelos de Thermos retirados en Estados Unidos Los modelos de Thermos retirados en Estados Unidos Gentileza

En total, el retiro alcanza unos 5,8 millones de frascos y 2,3 millones de botellas, vendidos entre 2008 y 2024 en cadenas estadounidenses como Target, Walmart y plataformas online como Amazon.

El dato que vuelve más sensible el caso es la escala temporal: son productos que estuvieron en circulación durante más de 15 años, lo que multiplica la cantidad de unidades potencialmente en uso en hogares.

La recomendación es no utilizar estos modelos hasta verificar si están dentro del lote afectado.

Cómo devolver el termo fallado y pedir el reemplazo

La empresa lanzó un sistema de reemplazo del tapón defectuoso, que es el componente crítico en este caso.

“Si cree que su producto está afectado, por favor acceda a https://support.thermos.com y siga las instrucciones para solicitar un tapón de reemplazo o el producto correspondiente”, indica el comunicado de Thermos citado por Good Morning America.

Además, la empresa habilitó en EE.UU. la línea telefónica 662-563-6822 para consultas adicionales, disponible de 7 a 15.30 horas (CST).