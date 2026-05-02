2 de mayo de 2026 - 09:05

Por qué nos "oxidamos" con el frío: la explicación médica sobre el dolor en las articulaciones y cómo evitarlo

La llegada del otoño es temporada alta de consultas sobre este tema. Factores biológicos y hábitos detrás de este fenómeno y una guía para la prevención

Con la llegada del frío, abundan los relatos dolor articular y muscular que parece intensificarse o surgir repentinamente

Con la llegada del frío, abundan los relatos dolor articular y muscular que parece intensificarse o surgir repentinamente

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Los Andes | Redacción Sociedad
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Con la llegada del frío, abundan los relatos dolor articular y muscular que parece intensificarse o surgir repentinamente. Con la llegada de las primeras temperaturas bajas durante el otoño, se disparan las consultas médicas sobre el asunto.

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El impacto del clima en el organismo no es sugestión; existen procesos físicos que se disparan con el frío.

“El descenso de la temperatura ambiental genera efectos biológicos directos como la vasoconstricción, que reduce la llegada de oxígeno a los tejidos, y una contracción muscular refleja que disminuye la elasticidad y aumenta la rigidez”, explica la doctora Liliana Rolón, Gerente Médica de Vittal, una empresa que presta servicios médicos.

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Con la llegada del fr&iacute;o, abundan los relatos dolor articular y muscular que parece intensificarse o surgir repentinamente

Con la llegada del frío, abundan los relatos dolor articular y muscular que parece intensificarse o surgir repentinamente

Con esto refiere que este fenómeno tiene explicaciones médicas concretas que van más allá de una simple percepción climática. Y que incluso para quienes tienen diagnósticos relacionados con el asunto, la temporada puede volverse algo difícil que afecta la calidad de vida.

Efectivamente, la médica señaló: “Para quienes ya conviven con patologías como artrosis o artritis, el frío actúa como un factor que agudiza la sensibilidad al dolor”.

A esto se suma el cambio de hábitos estacionales: la tendencia al sedentarismo durante los meses fríos favorece la pérdida de movilidad y la tensión sostenida en las articulaciones.

Prevención: el movimiento es el aliado

Prevenir esto no sólo es posible sino que la prevención es el pilar fundamental para mitigar este impacto. Esto, especialmente en adultos mayores, personas con lesiones previas o pacientes crónicos.

Rolón destaca que el movimiento es, sin duda, el mejor recurso frente a la rigidez:

Actividad regular: Mantener una rutina física y realizar pausas activas durante la jornada.

Movilidad articular: Evitar permanecer en la misma posición por períodos prolongados.

Entrada en calor: “Antes de realizar cualquier esfuerzo físico, resulta indispensable una entrada en calor progresiva que incluya movilidad articular y estiramientos suaves para preparar al cuerpo”, detalla la doctora.

Hábitos para evitar dolores en invierno

Anticiparse al frío con hábitos saludables permite que el cambio de estación no se traduzca en una pérdida de bienestar.

Alimentos
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la tendencia al sedentarismo durante los meses fríos favorece la pérdida de movilidad y la tensión sostenida en las articulaciones.

Más allá del ejercicio, el cuidado externo y los factores "invisibles" juegan un rol determinante en la salud articular de otoño:

El abrigo correcto: abrigarse en capas y proteger especialmente zonas críticas como rodillas, manos y cuello ayuda a estabilizar la temperatura y prevenir espasmos musculares.

Hidratación constante: “Aunque en invierno la sensación de sed disminuye, el agua sigue siendo esencial para el correcto funcionamiento muscular”, apunta la profesional.

Higiene postural: advierte que ante el frío, solemos adoptar posturas encogidas de forma involuntaria. Por eso recomienda prestar atención a la ergonomía y evitar tensiones mantenidas es crucial.

Cuándo consultar al médico

Finalmente, la profesional recomienda no recurrir a la automedicación. El uso indiscriminado de analgésicos puede enmascarar cuadros que requieren atención profesional.

“Se debe realizar una consulta médica si el dolor es intenso, persistente, limita el movimiento o se acompaña de inflamación evidente”, señala Rolón.

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