Dolor de cabeza, migraña y salud: el autotest avalado por neurólogos que te ayuda a saber cuándo consultarlos

Especialistas advierten sobre riesgos de naturalizar el dolor y la automedicación. Cuando obliga a apagar la luz, se habla de un nivel de discapacidad funcional.

Detrás del dolor de cabeza recurrente puede esconderse la migraña, una condición neurológica compleja que, a menudo, permanece en las sombras por falta de un diagnóstico preciso.

El dolor de cabeza es, posiblemente, uno de los síntomas más subestimados en la salud cotidiana y una de las problemáticas más frecuentes. Sin embargo, para millones de personas, no se trata de una molestia pasajera que se soluciona con un analgésico de venta libre.

Detrás de esas cefaleas recurrentes puede esconderse la migraña, una condición neurológica compleja que, a menudo, permanece en las sombras por falta de un diagnóstico preciso. Más aún, puede ser discapacitante y afectar las actividades y la calidad de vida.

¿Cuándo consultar a un especialista por dolor de cabeza? "Existe una tendencia a convivir con el dolor o a automedicarse", advierte la doctora Natalia Larripa, neuróloga de Fleni y del Hospital Austral. El problema de esta "naturalización" es que impide acceder a tratamientos específicos que podrían cambiar drásticamente la calidad de vida del paciente.

Lo que sucede es que la migraña no es un simple dolor; es una enfermedad crónica que se manifiesta con ataques que pueden durar días y que vienen acompañados de náuseas, hipersensibilidad a la luz y al ruido, e incluso alteraciones visuales conocidas como "aura".

Autotest: 5 señales de alerta Para ayudar a identificar si tu dolor de cabeza requiere la intervención de un especialista, la comunidad médica utiliza criterios clínicos internacionales. Se trata de puntos basados en criterios clínicos ampliamente utilizados para diagnosticar migraña. Se sustentan en la Clasificación Internacional de los Trastornos de la Cefalea (ICHD-3) publicada por la International Headache Society, y en cuestionarios de pesquisa validados como el ID-Migraine, desarrollado por el neurólogo Richard B. Lipton y colaboradores.