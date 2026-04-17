Dolor de cabeza, migraña y salud: el autotest avalado por neurólogos que te ayuda a saber cuándo consultarlos

El dolor de cabeza es, posiblemente, uno de los síntomas más subestimados en la salud cotidiana y una de las problemáticas más frecuentes. Sin embargo, para millones de personas, no se trata de una molestia pasajera que se soluciona con un analgésico de venta libre.
Detrás de esas cefaleas recurrentes puede esconderse la migraña, una condición neurológica compleja que, a menudo, permanece en las sombras por falta de un diagnóstico preciso. Más aún, puede ser discapacitante y afectar las actividades y la calidad de vida.
¿Cuándo consultar a un especialista por dolor de cabeza?
"Existe una tendencia a convivir con el dolor o a automedicarse", advierte la doctora Natalia Larripa, neuróloga de Fleni y del Hospital Austral. El problema de esta "naturalización" es que impide acceder a tratamientos específicos que podrían cambiar drásticamente la calidad de vida del paciente.
Lo que sucede es que la migraña no es un simple dolor; es una enfermedad crónica que se manifiesta con ataques que pueden durar días y que vienen acompañados de náuseas, hipersensibilidad a la luz y al ruido, e incluso alteraciones visuales conocidas como "aura".
Autotest: 5 señales de alerta
Para ayudar a identificar si tu dolor de cabeza requiere la intervención de un especialista, la comunidad médica utiliza criterios clínicos internacionales. Se trata de puntos basados en criterios clínicos ampliamente utilizados para diagnosticar migraña. Se sustentan en la Clasificación Internacional de los Trastornos de la Cefalea (ICHD-3) publicada por la International Headache Society, y en cuestionarios de pesquisa validados como el ID-Migraine, desarrollado por el neurólogo Richard B. Lipton y colaboradores.
Dolor de cabeza: top 5 de causas frecuentes
Detrás de esas cefaleas recurrentes puede esconderse la migraña, una condición neurológica compleja que, a menudo, permanece en las sombras por falta de un diagnóstico preciso
Si respondés "sí" a al menos una de estas preguntas, es momento de pedir un turno con neurología:
Frecuencia: ¿Tuviste al menos 4 o 5 episodios de dolor en los últimos tres meses?
Duración: Sin medicación, ¿el dolor persiste entre 4 y 72 horas?
Localización: ¿Sentís que el dolor late o pulsa, y suele afectar solo un lado de la cabeza?
Síntomas asociados: ¿Sentís náuseas o te molestan profundamente la luz y los ruidos durante la crisis?
Impacto social: ¿El dolor te obliga a cancelar planes, faltar al trabajo o acostarte a oscuras para frenar todo?
El impacto en la vida diaria
Cuando el dolor obliga a "apagar la luz", estamos ante un nivel de discapacidad funcional. Según la doctora Fiorella Martín Bertuzzi, presidenta de la Asociación Migraña y Cefaleas Argentina (Amyca), el neurólogo es el profesional indicado para diferenciar los tipos de cefalea y diseñar un plan que no solo trate el ataque agudo, sino que también prevenga futuras crisis.
Hoy, el abordaje de la migraña es integral: desde ajustes en las rutinas de sueño y alimentación, hasta terapias preventivas de última generación.
Un sitio para saber más sobre la migraña
Para quienes buscan respuestas, el sitio web www.aliasmigraña.com surge como un aliado estratégico. La plataforma ofrece:
Información de soporte validada por expertos.
Mapa geolocalizado para encontrar especialistas cerca de tu domicilio.
Tests de impacto para medir cómo la enfermedad está afectando tus actividades diarias.
El diagnóstico adecuado es el primer paso para recuperar el control. No permitas que el dolor decida tu agenda: la consulta a tiempo con un especialista puede ser el inicio de una vida con menos interrupciones y más bienestar.